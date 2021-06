La maquilladora de las estrellas Millie Morales lanza su propia línea de cosméticos "Después de tanto trabajar con la mujeres más hermosas [del mundo del espectáculo]... creo que llegó mi momento de cumplir mi gran sueño. Esta es mi oportunidad de hacer que cualquier mujer destaque lo mejor de sí misma, se renueve y brille como nunca" Por Miguel Sirgado Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para Millie Morales, la pasión por el maquillaje empezó desde muy temprana edad y en su mismísima casa en Cuba. "Lo aprendí de mi madre, ella no salía de la casa si no llevaba los labios pintados de rojo, eso a pesar de las carencias que habían y hay en Cuba", explica Millie, quien salió de la isla hacia Miami en 1994, donde ha vivido hasta hoy. Después de trabajar por algunos años como maquilladora para un sinnúmero de celebridades, Millie ha logrado hacer realidad uno de sus grandes sueños: lanzar su propia línea de maquillaje, a la que llamado Mujer Collection. "La pérdida de mi mamá fue devastadora y el maquillaje me ayudó a lidiar con el dolor, a proyectar alegría, fue para mí como una terapia"' explica. Y era de esperar que una de las piezas centrales de esta colección fuera el labial rojo que tanto le transporta a su infancia, y al que ha llamado Miranda, en honor a su fallecida mamá. Los productos de esta colección han sido concebidos pensando en la tonalidad, estilos y diversidad de las mujeres latinas, a quienes tanto conoce y ahora quiere apoyar, inspirándolas a resaltar lo mejor de sí. "Después de tanto tiempo de trabajar con la mujeres más hermosas [del mundo del espectáculo], y de ser parte de su crecimiento, creo que llegó mi momento de cumplir mi gran sueño y convertirme en empresaria para apoyar a otras como yo", señala Millie. "Esta es mi oportunidad de hacer que cualquier mujer destaque lo mejor de sí misma, se renueve y brille como nunca", afirma. miranda red lips by millie morales miranda red lips by millie morales | Credit: Cortesía Millie Morales Según su creadora, la colección cuenta con los productos indispensables para un buen maquillaje, y vienen en el tamaño perfecto para llevarlos a cualquier lugar. Entre sus piezas favoritas están dos labiales, dos sets con rubor, iluminador y contorno, y cinco sombras. El estuche en que el que vienen los productos tiene la particularidad de haber sido diseñada por la artista plástica holandesa Esther Barend. "Los productos son manufacturados en Canadá y la línea puede ser usada de enero a diciembre", dice. "Se trata de tonos básicos, prácticos que además son veganos, gluten free, con fórmulas limpias, sin parabenos, ni talco, y cruelty free", resume Millie. Los productos de esta colección están disponibles en la página web de la maquilladora: www.bbellabymillie.com/products/mujer-collection SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

