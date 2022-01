Miley Cyrus pierde el top en pleno concierto y sale airosa gracias a su extenso vestuario Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Miley Cyrus vestidos especial año nuevo Credit: Reproducción YouTube Miley Cyrus recibió el 2022 con un concierto especial celebrado en Miami, transmitido por NBC y titulado Miley's New Year's Eve Party, plagado de estrellas invitadas y con Pete Davidson como copresentador. Mira los fabulosos trajes que lució durante su actuación, incluido el top que le traicionó en directo. Empezar galería Probando 1,2,3 Miley Cyrus vestidos especial año nuevo Credit: Vijat Mohindra/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Durante los ensayos del show, la estrella apostó por un maillot con aberturas en la parte frontal de Victor Glemaud y grandes lentes tintados. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Movimiento metálico Miley Cyrus vestidos especial año nuevo Credit: Vijat Mohindra/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Nos encantó el original enterizo plateado con flecos y cinturón joya de Atelier Versace que eligió para cantar Jolene junto a su hermana Noah Cyrus. 2 de 10 Ver Todo Brillos sexy Miley Cyrus vestidos especial año nuevo Credit: Instagram En una escena grabada con Davidson sobre los propósitos de Año Nuevo, la también actriz presumió silueta en este sensual traje verde brillante con aberturas y detalles dorados de Bronx & Banco. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Little Black Dress Miley Cyrus vestidos especial año nuevo Credit: Vijat Mohindra/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Para cantar con Brandi Carlile se enfundó en este minivestido negro decorado con cadenas doradas y botas altas a juego de Mugler. 4 de 10 Ver Todo Rojo pasión Miley Cyrus vestidos especial año nuevo Credit: Vijat Mohindra/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Saint Lauren firma el enterizo rojo con original escote asimétrico, la chaqueta oversized y los guantes, también en color carmín, que vistió la anfitriona de la noche con zapatos de tacón. 5 de 10 Ver Todo Comodidad backstage Miley Cyrus vestidos especial año nuevo Credit: Vijat Mohindra/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Tras bambalinas, la estrella posó con un vestido de rejilla con botas de combate y gafas de sol. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sirena de plata Miley Cyrus vestidos especial año nuevo Credit: Vijat Mohindra/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Este conjunto de minifalda y top en tejido plateado de Akna fue la elección de la artista para interpretar We can't stop y Party in the USA. Pero al comienzo de esta última... 7 de 10 Ver Todo ¡Atención, accidente! Miley Cyrus vestidos especial año nuevo Credit: Reproducción YouTube ¡Se le desabrochó el top! Muy profesional, Cyrus lo sujetó con sus manos.y continuó cantando pero cuando vio que no podía solucionarlo se fue tras bambalinas mientras su coro salvaba la canción, y regresó con la chaqueta roja que había lucido anteriormente. "Definitivamente, todo el mundo me está mirando ahora" comentó citando la propia letra de su canción. 8 de 10 Ver Todo Vuelta al origen Miley Cyrus vestidos especial año nuevo Credit: Vijat Mohindra/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images En lo que podría considerarse un tributo a Hannah Montana, personaje que le dio la fama, la artista eligió una colorida chaqueta de plumas combinada con una minifalda con brillos, un top bandeau también brillante y plataformas plateadas de Dolce & Gabbana. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Estreno glamoroso Miley Cyrus vestidos especial año nuevo Credit: Vijat Mohindra/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Durante el concierto pudimos escuchar por primera vez su nueva canción You, momento para el que eligió un minivestido rojo con un batín de aire lencero con transparencias y una enorme boa fucsia de Gucci. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Miley Cyrus pierde el top en pleno concierto y sale airosa gracias a su extenso vestuario

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.