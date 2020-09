Ciao Milano!: Lo mejor de la moda “Made in Italy” en tiempos de pandemia Milán celebra esta semana su tradicional Fashion Week Primavera-Verano 2021 en un intento admirable por apoyar la industria en medio de la pandemia. Por Mónica Escobar 'Kymoni" Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Luego de unos meses de confinamiento y ferias de moda en formato digital, Milan Fashion Week intenta mostrar sus propuestas dentro de la nueva normalidad con 24 muestras virtuales y 28 pasarelas en vivo aunque con muy poco público, conservando el distanciamiento y evidentemente usando tapabocas o mascarillas. Todo bajo un derroche de glamour y un street style exquisito. Aún se encuentra en pleno desarrollo, con pasarelas que iniciaron el 22 de septiembre y finalizarán el domingo 27. En esta ocasión se da paso a la moda femenina y masculina en la misma versión. Marcas tan reconocidas como MaxMara, Fendi, y Alberta Ferreti ya hicieron su presentación de las colecciones para primavera - verano 2021. MaxMara, con una propuesta minimalista e inspirada en el renacimiento, bajo su creativo Ian Griffiths nos mostraron una colección con volúmenes, cortes, monocromia, paleta de colores naturales y propuestas de looks cómodos pero con un toque de elegancia sin perder a la mujer MaxMara. La infalible gabardina con novedosos estilos y su espíritu infalible cautivó todas las miradas. Por otro lado Fendi liderada por Silvia Venturini, mostró una colección mixta, looks que lucían hombres y mujeres, modelos de todas las tallas, además de un concepto de familia que se fortaleció durante este confinamiento. Los abrigos, las plumas, siluetas oversize, transparencias, velos, prenda sobre prenda, conjuntos de blazer y short para los hombres, bolsos con logomanía de la marca, colores tan comunes como el negro, blanco, azul, gris, desfilaron por una pasarela que conservó el distanciamiento social y contó con poco público. Alberta Ferreti llegó a este Milan Fashion Week con una inspiración setentera, en donde los looks cómodos y bohemios fueron protagonistas. Encajes, el color negro, el cuero, los colores pastel, el estilo safari, los vestidos mini y maxi, flecos, telas vaporosas, propuestas para un día a dia, o una noche de glamour. Con el resúmen de estas tres marcas protagonistas, la semana de la moda milanesa le apuesta a mostrar sus colecciones en medio la crisis sanitaria y económica, pues aún está convencida de que queda mucha tela por cortar.

