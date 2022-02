La parte sagrada de su rostro que Miguel Varoni decidió no incluir en sus cirugías Su decisión de rejuvenecer su cara y su cuerpo ha obtenido resultados espectaculares, pero el publico se pregunta por qué no permitió que el bisturí ahondara en uno de sus rasgos más característicos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana, Miguel Varoni protagonizaba un episodio que ha tenido el mismo eco, o incluso más, que cualquiera de sus exitosas telenovelas. Generoso con su público y sus seguidores en redes, el actor colombiano compartió con su familia virtual su decisión de pasar por quirófano y rejuvenecer algunas partes de su cuerpo y rostro. El resultado enmudeció a sus fans quienes, en su gran mayoría, quedaron encantados con cómo quedó. Un cambio lo suficientemente notable pero a la vez sutil que no borró de su rostro ni un ápice de su esencia y expresión. Miguel Varoni Miguel Varoni, a una semana de su cirugía | Credit: Instagram Miguel Varoni Sin embargo, como suele ocurrir en esto de las redes sociales, algunos usuarios echaron de menos que el actor de la serie Malverde: el santo patrón no se hubiera retocado una parte que hubiera puesto la guinda al pastel. Se trata de uno de los rasgos más característicos de la cara del intérprete que de ser modificado sí supondría un cambio muy llamativo en sus gestos. "¿Y la rinoplastia?", "¿Y la nariz para cuándo?", "También debe operarse la nariz", "Debió hacerse la rinoplastia", escribieron tan solo algunos. Miguel Varoni Miguel Varoni | Credit: IG/Miguel Varoni Miguel Varoni Miguel Varoni | Credit: IG/Miguel Varoni ¿Se lo hará? De momento no ha ocurrido. Pero igualmente Varoni, con ese sentido del humor que tanto gusta de él, etiquetó a su cirujano, el doctor Alan González, en una historia donde sus seguidores le insisten en que se lance. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El que no lo haya hecho determina que, al menos de momento, no está en sus planes más cercanos. Su nariz, sin lugar a dudas, le da personalidad a su cara y fuerza a sus facciones, así que pillaría de sorpresa que diera ese paso. Aún así, todo puede ser con Varoni, siempre atrevido, valiente e innovador. Llegue o no esta operación, hay que volver a felicitarle por haberse puesto en manos del doctor y apostar por el cambio. ¡Ha merecido la pena!

