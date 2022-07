A sus 27 años Migbelis Castellanos ya usa Botox y lo muestra en este video La presentadora mostró cómo se está cuidando la piel para lucir radiante en la próxima entrega de Premios Juventud a celebrarse en Puerto Rico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos años, el botox se ha vuelto un must para muchas mujeres que quieren retrasar un poco el paso del tiempo en su rostro y que desean lucir más frescas y jóvenes sin necesidad de hacerse una cirugía. Y es que este tratamiento estético es muy efectivo para disimular las arrugas de la frente, al igual que las que se forman en las llamadas patas de gallo que lucen tan horribles en rostro. Es por eso que hasta las famosas se han vuelto fanáticas de esta alternativa que da resultados inmediatos. Una de esas famosas es Migbelis Castellanos, quien en estos últimos días ha estado preparándose para su participación en Premios Juventud, que este año se llevarán a cabo en San Juan, Puerto Rico, y en cuyo show tendrá una participación especial. Para tan importante evento, la presentadora no solo ha estado buscando los looks que llevará durante los días que pase en el país caribeño, sino también que ha estado muy preparando su piel para lucir más radiante que nunca. Tuvimos la oportunidad de hablar con ella, en exclusiva, mientras se hacía algunos tratamientos en el Medilight Center Spa, ubicado en Miami, en dónde además de un facial con láser, también le aplicaron Botox. Eso sí, contrario al Botox que normalmente se aplica en una zona específica con una jeringa, sino con un dispositivo que tiene muchas agujas diminutas, y por eso este proceso en específico se le llama Baby Botox. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aquí tenemos el otro secreto, que deja la piel como porcelana", explicó la experta. "Es un frasquito que se llama mini-infusión, tiene unas pequeñas agujitas y aquí adentro hay vitaminas para la piel y hay Botox". Así como lo lees, a sus 27 años, la presentadora venezolana ya usa Botox para prevenir y mantener la piel luciendo fresca y juvenil. Migbelis Castellanos Credit: Instagram Migbelis Castellanos Credit: Instagram "Mi tratamiento desde que estoy trabajando en la industria siempre ha sido preventivo porque yo no quiero esperar más años y tener que hacerme otras cosas en la piel", contó Castellanos durante la amena plática. "El Botox sí se puede aplicar a temprana edad para prevenir las líneas de expresión, porque luego hay que hacer otro tipo de cosas, rellenos. La micro-infusión tiene Botox que me ayuda de manera sutil". No te pierdas todos los detalles que compartió la presentadora y todo el proceso de lo que se hizo en el spa. La verdad es que Castellanos sabe muy bien cómo cuidar su piel, por su puesto, con la ayuda de profesionales. Y agregó la experta, "La aplicación es superfácil y no duele. Lo que pasa es que cada vez que yo aprieto sale una gotita de poquito de Botox que entra a la piel a través de estas microagujas que son bañadas en oro. Ellas van abriendo canales en la piel para que el Botox vaya entrando y relajando todo lo que es la piel. Esto controla el exceso de grasa, mejora la apariencia de los poros, los hace más chiquitos, hidrata la piel, le aporta vitaminas y minerales".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image A sus 27 años Migbelis Castellanos ya usa Botox y lo muestra en este video

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.