El look del día - abril 5, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Migbelis Castellano Credit: Cortesía / Seide Veliz Migbelis Castellanos presume sus curvas en un sexy vestido azul. Además, las actrices de telenovelas Marlene Favela y Scarlet Ortíz son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Dale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Marlene Favela Marlene Favela La guapísima actriz de telenovelas nos enamoró con este vestido largo de flores 3D en negro. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Goyo Goyo Credit: Instagram / Goyo El rojo sigue a la orden del día y la cantante colombiana lució bellísima con este modelo que mostraba un poco de piel en la parte frontal. 2 de 7 Ver Todo Dascha Polanco Dascha Polanco Credit: Instagram / Dascha Polanco La actriz de origen dominicano lució espectacular en este vestido de la marca Hanif que combinó con unos accesorios dorados. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Migbelis Castellanos Migbelis Castellano Credit: Cortesía / Seide Veliz La presentadora de televisión y exreina de belleza robó suspiros con este ceñido y elegante vestido largo azul de pronunciada abertura en la pierna. 4 de 7 Ver Todo Sharon Fonseca, Marko y Gianluca Vacchi Sharon Fonseca, Marko y Gianluca Vacchi Credit: Cortesía / Seide Veliz La modelo y empresaria llevó un look totalmente en negro para la fiesta de cumpleaños del comediante e influencer venezolano que tuvo lugar en Miami. 5 de 7 Ver Todo Sofía Vergara Sofía Vergara Credit: Instar Images/The Grosby Group La actriz colombiana llegó al set de grabación del show America's Got Talent con esta gabardina verde neón larga y una bolsa Christian Dior. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Scarlet Ortiz Scarlet Ortiz Credit: Instagram / Scarlet Ortiz La actriz venezolana se suma a la tendencia metálica con este vestido corto, perfecto para ir a una fiesta. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

