Migbelis Castellanos comparte sus problemas de dismorfia corporal que le llevaron al borde de la muerte La exreina de belleza ha recordado cuando en 2013 tomó medidas drásticas para bajar de peso que pusieron su vida en peligro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Migbelis Castellanos está viviendo un momento maravilloso. Con un reconocido éxito como reportera en Enamorándonos USA (Unimás) y grandes eventos como Premios Juventud - en el que estrenó fabuloso corte de pelo-, la venezolana ha disfrutado de un verano muy dinámico viajando por Europa y ahora regresa a la pequeña pantalla con una nueva temporada del romántico programa. Una cima que ha alcanzado después de triunfar en el reino de la belleza, primero como Miss Venezuela 2013, después quedó entre las 10 finalistas del Miss Universo 2014 y en 2018 se llevó la corona de Nuestra Belleza Latina. Algo que le ha abierto muchas puertas en el mundo del espectáculo de la mano de Univisión. Pero a veces, las fotos de las redes sociales pueden esconder una realidad más trágica. La exreina de belleza ha recordado en su cuenta de Instagram cuando en 2013, momento en el que era aspirante a Miss Venezuela, sufría de trastorno dismórfico corporal y casi le lleva a la muerte. MIgbelis Castellanos dismorfia corporal Migbelis Castellanos durante el certamen de Miss Venezuela 2013 | Credit: JUAN BARRETO/AFP via Getty Images "Días después de tomarme esta foto", ha escrito en sus historias la modelo, "fui a un 'doctor' a coserme una malla supralingual en la lengua porque era la más gorda de las candidatas al Miss Venezuela". Una realidad que cuesta creer si vemos la instantánea en la que Castellanos, con un ajustado minivestido azul luce muy delgada. Pero es que esta es la clave del trastorno que padecía. Una enfermedad que hace a quien la sufre preocuparse de manera obsesiva por un defecto real o imaginado percibido en las características físicas propias. MIgbelis Castellanos dismorfia corporal Credit: Instagram En noviembre de 2021, la querida del público compartió en una íntima conversación con el estilista Jomari Goyso para Sal y Pimienta, que su obsesión por verse delgada la llevó al borde de la muerte. "Todo el tema del peso sí fue muy grave, pero detrás de eso, la historia era mucho más intensa en mi casa. Yo me volví adicta a laxantes. Yo me podía tomar de tres a cuatro píldoras de laxantes en la noche para el día siguiente pasar toda la madrugada y mañana en el baño con mucho dolor", detalló en dicha entrevista. La presentadora, quien aseguró que no se recuerda delgada, también comentó en ese momento sobre la malla sublingual que se colocó en una clínica clandestina para bajar de peso. "Tu pagabas, o sea nada, para que básicamente te cosieran en tu lengua un pedazo de malla de plástico que no me dejaba comer sólidos", indicó. "En ese momento extremista llegué a una talla dos, luego me la quité yo misma con una tijera en la casa y volví a talla cuatro. Me inyectaba en las caderas y en los rollitos yo misma. Me llegué a tomar cinco pastillas entre inyecciones y todo, que no sabía de qué era, pero yo lo hacía para estar delgada", agregó. MIgbelis Castellanos dismorfia corporal Credit: Instagram En la misma conversación comentó que durante uno de sus compromisos con la Organización Miss Venezuela se desmayó y la hospitalizaron de emergencia. "La doctora me hace los exámenes y al día siguiente llega con los resultados y me dice: 'Yo quiero que me digas qué estás tomando tú para bajar de peso, porque tus riñones están como los de una señora de 60 años y tienes 19'. Ella me dijo: 'Si tú el día de mañana no ganas el Miss Universo y te mueres, a Osmel [Sousa] no le va a importar'". Según la venezolana, la doctora le advirtió que podía fallecer ¡en dos meses! Pero gracias a su esfuerzo y a ser constante acudiendo a terapia, la hermosa venezolana superó este trastorno. "Uno solo puede hablar del pasado doloroso cuando ya está superado. Aplica para todo en la vida", escribió cuando compartió su entrevista para el popular programa el pasado noviembre. MIgbelis Castellanos dismorfia corporal Credit: Instagram Hoy reconoce que vive su vida al máximo y que se quiere ver bella y fuerte "a punta de pesas". Además, la modelo anima a quien pueda padecer este tipo de enfermedad que pida ayuda profesional. "Si usted se siente o conoce a alguien atravesando Dismorfia corporal, consulte a un profesional", anotó junto a una instantánea en la que la vemos levantando peso en el gimnasio. "Uno cree que las terapias no hacen nada, hasta que pasan los años y confirmas que sí hacen mucho". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para cerrar el tema en sus historias lanza un inspirador mensaje. "Jamás seremos perfectos. Pero sí podemos ser felices en la imperfección".

