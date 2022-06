Migbelis Castellanos nos da los mejores tips para viajar con estilo este verano La reportera ha puesto rumbo a Grecia e Italia para pasar unos días de descanso con su mejor amiga y ha querido compartir sus mejores consejos para empezar con buen pie las vacaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Migbelis Castellanos ya está en suelo europeo dispuesta a repartir sus días de vacaciones de verano entre Grecia e Italia. La venezolana, quien desde hace unos meses funge como reportera en Enamorándonos USA (Unimas), se toma así un merecido descanso del trabajo diario para recargar fuerzas y visitar dos de los países más bellos al otro lado del océano. Eso sí, la exrreina de belleza ha demostrado ser toda una profesional de los viajes y no ha dudado en compartir con sus seguidores sus mejores consejos para evitar cualquier problema a la hora de disfrutar de esos días libres. Antes de embarcarse en esta aventura, Castellanos visitó su salón de belleza en Miami para poner su cabello a punto con el estilista Antony Suárez. La modelo publicó un video en el que vemos cómo el peluquero le aplica larguísimas extensiones, que le dan a su melena una longitud y volumen envidiable. Con unos mechones más claros enmarcando su rostro y combinando diferentes tonos rubios y castaños en el resto de su cabellera, Suarez coloca las extensiones adhesivas entre el pelo de la reportera con un acabado natural e increíble. ¡Ahora ya sí está lista para tomar su vuelo! 1. Lleguen más temprano al aeropuerto. Escribe Castellanos mientras muestra larguísimas colas en las instalaciones. "Aquí en Miami hay colas en todos lados incluso TSA y priority lane". Ya sabes que para los vuelos internacionales recomiendan al menos llegar con dos horas de antelación, pero súmale otra hora si quieres visitar el duty free. 2. Compren los AirTags de Apple Este dispositivo es un estiloso localizador desarrollado por Apple en forma de disco, que puedes colocar en cualquier objeto y ver donde está en tiempo real desde tu teléfono. "Los meten en sus equipajes al momento de viajar y así pueden rastrear la maleta", dice Castellanos. ¡Así seguro que no pierde nada! Migbelis Castellanos tips viajar Credit: Instagram 3. Consíganse una amiga obsesiva con la planificación Todos tenemos un compañero de viaje perfecto y el de Migbelis parece ser su amiga Luly Valls, quien según la conductora "lo tiene todo en orden". Es maravilloso visitar un lugar y conocer los mejores restaurantes, los monumentos, museos, los puntos de moda, experiencias que hay que vivir… Es como viajar con un guía turístico particular. Todos tenemos ese amigo y si no lo tienes, ¡es que eres tú! 4. Viajen ligero Sabemos que es difícil, que quieres llevarte tus mejores modelos para presumirlos en tu destino, pero siempre es mejor viajar con menos equipaje, ¡sobre todo si queremos que nos quepan nuestras compras vacacionales! La propia modelo bromea sobre su consejo. "No es que yo esté viajando ligero pero me han dicho que es mucho más cómodo". Migbelis Castellanos tips viajar Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Migbelis también publicó algunas historias durante el vuelo, como una divertida imagen con su amiga llevando mascarillas hidratantes, algo casi obligatorio para no deshidratar la piel en el avión. Y las primeras escenas de su llegada a Grecia y disfrutando de la gastronomíaa local no nos pueden dar más envidia. ¡Disfruta de tus vacaciones!

