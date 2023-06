El tratamiento desinflamatorio que se hizo Migbelis Castellanos en sus vacaciones en Cartagena La presentadora fue a la zona volcánica donde se dio un baño especial, conocido por sus propiedades estéticas para la piel. Además, compartió una importante noticia sobre su novio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Migbelis Castellanos Credit: Instagram / Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos está de vacaciones y por tanto, es el tiempo ideal para mimarse al máximo. Por eso, la presentadora acudió en compañía de sus padres al área del volcán Totumo para disfrutar de un relajante baño de lodo. En una serie de videos y fotos que publicó en sus redes sociales, la copresentadora del programa Enamorándonos USA mostró el divertido momento que pasó en compañía de sus papás en la piscina natural en la que miles de personas se dan cita cada año para hacer la terapia de fango y que está ubicado en el municipio de Santa Catalina, en Cartagena Colombia. Castellanos explicó que este tipo de tratamiento de belleza es uno de sus favoritos ya que no solamente ayuda a limpiar el cuerpo de toxinas, sino que también alivia los dolores. "Desintoxica el cuerpo: Las toxinas e impurezas se extraerán de su cuerpo. Alivia los dolores musculares y de articulación. El calor y los minerales de un baño de lodo volcánico y aguas termales tienen propiedades antiinflamatorias increíbles, suavizan la piel. La ceniza volcánica exfolia la piel", fue el mensaje que compartió en una de sus historias de Instagram. Luego del baño en el denso y profundo fango, los tres se trasladaron a un río cercano donde se lavaron la piel. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Su noviazgo avanza Unas horas después, la venezolana aprovechó hablar con sus fans de su vida familiar y aseguró que tiene una relación bastante cercana con sus progenitores y que estos ya se están preparando para finalmente conocer a su nuevo novio este jueves. "Yo voy a grabar esas reacciones en vivo y directo, se las voy a compartir y vamos a ver cómo me va, pero yo estoy muy tranquila, estoy en paz, sé que la vamos a pasar súper bien, pero hay un problemita y es el idioma: mi novio no habla español y mis papás no hablan inglés", contó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El tratamiento desinflamatorio que se hizo Migbelis Castellanos en sus vacaciones en Cartagena

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.