Migbelis Castellanos maravilla con esta transformación de cabello La bella presentadora llegó a la alfombra roja de los Premios Juventud con un nuevo look. ¿Qué opinas? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este jueves fue la gran gala de los Premios Juventud y como era de esperar, la moda y los looks de belleza dieron mucho de qué hablar. Y sin duda, uno de nuestros looks favoritos estuvo el de la exmiss Venezuela, Migbelis Castellanos. Días antes del evento, hablamos con la chica de 27 años sobre cómo preparó su piel para la alfombra, pero solo horas antes de llegar a la alfombra, tuvo otra gran transformación. Migbelis Castellanos, Premios Juventud Credit: Mezcalent Con la ayuda de su estilista Antony Suarez, Migbelis decidió cortar varias pulgadas de su larga melena, estrenando un corte sofisticado por encima de sus hombros. En sus Instagram stories, la venezolana reveló que dejó su look en manos de Antony. Migbelis Castellanos, Premios Juventud Credit: Instagram/Antony Suarez "Cuando confías al 100% en tu estilista todo fluye", escribió antes del corte. Migbelis Castellanos, Premios Juventud Credit: Instagram/Antony Suarez Por supuesto, el estilo le sienta de maravilla y estuvo perfectamente complementado por su maquillaje sensual. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Quieres unir la tendencia del cabello corto para el verano? Migbelis Castellanos, Premios Juventud Credit: Jose R. Madera/Getty Images

