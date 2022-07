¡Omg! Tienes que ver los diminutos bikinis que se ha puesto Migbelis Castellanos en sus vacaciones por Europa La exreina de belleza venezolana está robando suspiros con sus coquetos looks y sensuales trajes de baño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El verano está en pleno apogeo y son muchas las famosas que están sacándole provecho a las cálidas temperaturas de la época. Muchas han optado por quedarse en sus ciudades y disfrutar de lo que tienen en su área, mientras que otras se han ido a Europa a pasar días de ensueño en algunas de las ciudades más bellas. Ana Patricia Gámez se fue a España junto a su familia y Adamari López se fue a un tour por varias ciudades junto a su hija y varios amigos. Otra que también se encuentra disfrutando al máximo es Migbelis Castellanos, quien después de pasar unos días increíbles en Grecia, se fue a Italia dónde está causando sensación. En este momento la reportera de Unimás se encuentra en la costa amalfitana y sus coquetos atuendos, al igual que sus diminutos bikinis han dejado a todos suspirando. Durante su paso por la isla de Capri, Castellanos no sólo paseó por sus calles, sino también de paseo en bote. Para ese día en alta mar, la venezolana se enfundó en un diminuto bikini negro que dejaba muy poco a la imaginación. De hecho, hasta su hermano tiró el grito al cielo cuando vio las imágenes. "Según mi hermano estoy usando un tapabocas de bikini", escribió la exreina de belleza junto a las imágenes que publicó. Según sus publicaciones, durante las vacaciones se la ha pasado muy bien junto a su mejor amiga, con quien se ha ido a la playa, de compras y hasta a la disco. Tanto en Grecia como en Italia, la hemos visto con coquetos vestidos y accesorios perfectos para unas vacaciones en la playa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Migbelis Castellanos Credit: Instagram Migbelis Castellanos Credit: Instagram Migbelis Castellanos Credit: Instagram Migbelis Castellanos Credit: Instagram Migbelis Castellanos Credit: Instagram Migbelis Castellanos Credit: Instagram Migbelis Castellanos Credit: Instagram Migbelis Castellanos Credit: Instagram Y si bien fue su publicación en el bote la que ha despertado más interés de parte de sus seguidores, los trajes de baño que usó en Mykonos también subieron la temperatura. Durante su visita a la paradisíaca isla, vimos a Castellanos con un sexy bikini blanco que le sentaba de maravilla a su figura, al igual que con un bañador negro de una pieza que resaltaba sus curvas. Sin duda, la reportera la está pasando de maravilla y seguro nos seguirá deleitando con sus aventuras, sus fabulosos atuendos y sus sensuales trajes de baño. ¡Bien merecido Migbelis!

