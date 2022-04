El look del día - abril 22, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Migbelis Castellanos, look del dia Credit: Instagram/Migbelis Castellanos Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Reina Máxima, Alejandra Espinoza y Migbelis Castellanos son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, look del dia Credit: Instagram/Alejandra Espinoza Con este cómodo y coqueto minivestido azul real con estampado floral, combinado con tenis blancos, llegó la actriz y presentadora a los estudios del programa Hoy (Televisa) 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana Jurka Ana Jurka, look del dia Credit: Instagram/Ana Jurka Vimos a la presentadora en Las Vegas con este ceñido minivestido verde neón. 2 de 9 Ver Todo Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos, look del dia Credit: Instagram/Migbelis Castellanos La guapa venezolana alborotó las redes al posar con este sexy minivestido verde, que combinó con llamativas botas de brillo por encima de la rodilla. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Nos encantó este femenino minivestido a cuadros con mangas abullonadas que portó la presentadora mexicana. 4 de 9 Ver Todo Karina Banda Karina Banda, look del dia Credit: Cortesía La presentadora regresó a los estudios de Enamorándonos USA (Unimás) ataviada con este sexy minivestido naranja de un solo hombro. 5 de 9 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos Nos encantó este vestido naranja de una sola manga y lazo oversized que portó la presentadora en Las Vegas. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Máxima de Holanda Reina Maxima, look del dia Quedamos fascinadas con este vestido verde con estampado floral, que combinó con zapatos de punta y un elegante sombrero rojo vino. 7 de 9 Ver Todo Sofía Vergara Sofia Vergara, look del dia Credit: 2022 Mega/The Grosby Group Cómoda y relajada lució la actriz con este look de falda con estampado floral, camiseta negra, sandalias verdes y bolso crema, de Chanel. 8 de 9 Ver Todo Ximena Córdoba Ximena Cordoba, look del dia Credit: Instagram/Programa Hoy Este pantalón rosado de vinilo le sentó de maravilla a la figura de la presentadora colombiana. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - abril 22, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.