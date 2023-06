El look del día - junio 14, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram Alejandra Espinoza, Ninel Conde y Migbelis Castellanos son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Alejandra Espinoza El look del día Credit: Instagram La mexicana anunció que será la conductora de Premios Juventud el próximo julio ataviada con este corsé negro de escote cuadrado, pantalones cargo de tiro bajo en mezclilla y botines de tacón. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Meza El look del día Credit: Instagram La ex Miss Universo presumió su silueta en este veraniego vestido midi de flores multicolor que acompañó con una cartera fucsia y sandalias planas. 2 de 9 Ver Todo Migbelis Castellanos El look del día Credit: Instagram Seduciendo a la cámara, la reportera dejó a la vista su tonificado abdomen con este ceñido vestido verde pastel con originales aberturas de Toulouse y sandalias doradas. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Ninel Conde El look del día Credit: Instagram Siempre sexy, la mexicana presumió su nueva camioneta y sus kilométricas piernas posando con un microshort color crema con detalles flúor y un top corto blanco y negro. No le faltaron tremendos tacones. 4 de 9 Ver Todo Aleyda Ortíz El look del día Credit: Instagram Así de favorecida vimos a la presentadora con este vestido turquesa de un solo hombro con aberturas en el escote y lazada en la falda que combinó con zapatos transparentes. 5 de 9 Ver Todo Camila Cabello El look del día Credit: Instagram La cantante cubana parecía lista para pasar una glamorosa noche con este vestido de inspiración lencera, satinado y con encaje, de la firma Rodarte, y joyas de Tiffany & Co. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Eva Longoria El look del día Credit: MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images Muy sonriente por las calles de Nueva York, la recién estrenada directora portó este traje de mangas con volumen, escote profundo y falda plisada en un tono metalizado suave durante la promoción de Flamin Hot en la Gran Manzana. 7 de 9 Ver Todo Scarlett Johansson El look del día Credit: Taylor Hill/FilmMagic Para la premiere de Asteroid City en Nueva York, la actriz eligió este vestido blanco ceñido en el cuerpo, falda hasta los pies y flor en el pecho que vimos hace tan solo unos días en el desfile de la colección crucero de Carolina Herrera, presentado en Río de Janeiro. 8 de 9 Ver Todo Xochitl Gómez El look del día Credit: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images En la presentación de Secret Invasion, vimos a la actriz del universo Marvel con este traje negro formado por un top bandeau de cuero negro y una falda atada en el cuello y con caída hasta el tobillo. Un brazalete de cuero y zapatos de charol completaron su look. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

