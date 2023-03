El look del día - marzo 22, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Migbelis Castellanos Credit: Instagram de Migbelis Castellanos / Andrés Fiero Kenia Ontiveros, Clarisa Molina, Ana Patrica Gámez y Migbelis Castellanos con un fabuloso jumpsuit rojo, son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Dale un vistazo a sus atuendos y elige a tu favorita! Empezar galería Kenia Ontiveros Kenia Ontiveros Credit: Instagram / Kenia Ontiveros En su paso por la maravillosa ciudad italiana de Venecia, la estrella de televisión y empresaria optó por un look rojo pasión de pantalones holgados y una camisa suelta. ¡Nos encanta el toque clásico de la pañoleta! 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Jessica Carrillo Jessica Carrillo Credit: Instagram /Jessica Carrillo La copresentadora de noticias de Al rojo vivo (Telemundo), lució súper elegante con vestido con transparencias en un tono morado con negro. 2 de 7 Ver Todo Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gámez Credit: Instagram / Ana Patricia Gámez La copresentadora de Enamorándonos USA lució fresca y distinguida en el programa con esta fabulosa pieza floral. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos Credit: Instagram de Migbelis Castellanos / Andrés Fiero El color rojo sigue arrasando en esta temporada y la modelo venezolana deslumbró con este jumpsuit de encaje en la parte superior. 4 de 7 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: Instagram / Clarissa Molina La exreina de belleza dominicana y conductora de televisión nos enamoró con este modelo romántico de mangas anchas en rosa y naranja, que combinó con unas zapatillas nude de tiras transparentes. 5 de 7 Ver Todo Andrea Legarreta Andrea Legarreta Credit: Instagram / Andrea Legarreta "Tiempo de florecer", comentó la presentadora de televisión mexicana quien ya está calentando los motores para celebrar su primera Pascua como soltera en años. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Máxima Reina Máxima Credit: Patrick van Katwijk/Getty Images Su majestad lució espectacular con este traje de dos piezas morado en su visita a Mohamed El Hajoui, Secretario General del Gobierno en Rabat, Marruecos. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

