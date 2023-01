"Hablar de los cuerpos de los demás no está OK": Migbelis Castellanos estalla contra comentarios a su figura “Estás muy flaca, ¿te operaste?”, “no adelgaces más” le comentaron a la exreina de belleza en sus redes sobre su transformación física. Esta fue su respuesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada vez más crece la lista de famosos que se defienden de las críticas a su cuerpo y envían mensajes de empoderamiento sobre el body positivity, tal es el caso de Selena Gómez, Carolina Sandoval o Lizzo, por mencionar algunas. Ahora, también lo hace Migbelis Castellanos. La exreina de Nuestra Belleza Latina 2018 usó sus redes sociales para abordar las duras críticas que ha recibido en el pasado en torno a su físico y explicó que si bien los resultados de su pérdida de peso son visibles ahora, ella comenzó este proceso desde finales del año pasado y que todo ha sido en base a disciplina y ejercicios. "Empecé a bajar de peso desde antes de Thanksgiving [noviembre], pero ustedes lo notan de un día a otro. No lo estoy haciendo por complacer a nadie, solo que me puse juiciosa con los entrenamientos. Hablar de los cuerpos de los demás, no está OK", escribió en sus historias de Instagram la venezolana de 26 años. "Nadie sale a correr por mí, nadie va al gimnasio por mí. Cualquier método que te de una ayuda extra es válido, pero créeme que estos músculos y el abdomen fuerte son hechos a punta de pesas", agregó. Comentarios a Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos responde a comentarios Left: Credit: Instagram / Migbelis Castellanos Right: Credit: Instagram / Migbelis Castellanos Castellanos aseguró que para lograr su objetivo, bajó el consumo de azúcar y alcohol cuando sale a divertirse en las noches. También explicó que el ayuno intermitente ha sido uno de sus grandes aliados y que ya lo hace como parte de su estilo de vida con asesoría de un nutricionista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La copresentadora del programa de televisión Enamorándonos USA aclaró que pronto estará participando por segunda vez en un maratón en Miami y que su dedicación y enfoque es aún mayor.

