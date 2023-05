La conductora Migbelis Castellanos se convierte en empresaria de éxito: "Ha sido toda una aventura" La co-host de Enamorándonos USA compartió en exclusiva para People en Español cuál es su nuevo y apasionante proyecto fuera de la televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Delante de las cámaras, Migbellis Castellanos ha logrado el sueño de convertirse en una presentadora querida y respetada. Lo que quizás pocos saben es que, detrás de ellas, su trabajo no acaba y continúa brillando. La conductora venezolana ha compartido en exclusiva para People en Español el proyecto al que ha puesto todas las ganas y mucho corazón. La co-host de Enamorándonos USA acaba de lanzar su propia compañía, GOLD AND GO, "una marca relacionada con el mundo de la belleza y el cuidado de la piel que la ingreso al mercado con mi primer producto", nos contó de lo más ilusionada. ¿Y cuál es esa primera propuesta que ya está al alcance de todos? Una aventura empresarial que nace de su curiosidad e interés por crear un producto más completo y de la mejor calidad. Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos lanza su nuevo negocio | Credit: Cortesía de VivAlto Media "Un autobronceador en agua que no necesita de los rayos UV del sol o de cámaras solares para activarse en la piel y darle un pigmento de color tono dorado. Se absorbe super rápido en la piel gracias a su fórmula en agua y se siente como rociarse un perfume que, al pasar las horas, te dejará una piel bronceada como si hubieses ido a la playa pero sin haberlo hecho", explica emocionada y orgullosa de su producto. Mi bebé estuvo cocinándose por 2 años No se trata de un emprendimiento cualquiera, sino de uno muy pensado, estudiado y cuidado al milímetro. Quería que fuera algo con lo que se identificara personalmente y que ella usara con frecuencia. Siendo conocedora de ello, podría crear algo mucho mejor. "Me di cuenta que, en lo personal, pudiera caminar una alfombra roja sin maquillaje y con un bun en el cabello, pero jamás lo haría sin aplicarme alguna crema bronceadora en mis escotes", cuenta entre risas. "Siento que las pieles bronceadas se ven más lindas, hidratadas y con un brillo especial. Pero ahí nos encontramos con el dilema de que exponerse en exceso a los rayos UV no es saludable y pudiera desarrollar diferentes enfermedades en la piel, así que un autobronceador que podamos usar en casa y sea práctico de aplicar era la solución para este problema", continúa la ganadora de Nuestra Belleza latina en 2018. Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos lanza su propio autobronceador | Credit: Cortesía de VivAlto Media Lo mejor de todo, además de lo emocionante del lanzamiento, ha sido el proceso de empezar de cero y su implicación en el mismo. "La idea de GOLD AND GO siempre la tuve guardada en la caja fuerte de mi cabeza, pero no fue hasta que en una reunión con la agencia VivAlto Media (con Marta y Natalia), que la idea dejó de ser idea y empezó a ser un proyecto", apuntó la Miss Venezuela en 2013. Además de ayudarla en los asuntos más técnicos como la búsqueda de un laboratorio, han sido fundamentales para darle la seguridad y motivación para "seguir impulsando el proyecto y llevarlo a convertirse en una realidad." Ha sido toda una aventura Hasta ahora, los platós de televisión y las pasarelas han sido las parcelas que domina a la perfección y donde se siente como pez en el agua. Emprender una compañía ha supuesto todo un reto distinto, pero a la vez maravilloso, del que ha aprendido grandes lecciones en el camino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ha sido toda una aventura. Emprender no es nada fácil y requiere mucho tiempo para ejecutar todos los pendientes que se necesitan. Creo que es donde he tenido la mayor dificultad, en el tiempo y organizándome para poder dedicarme a mi carrera y a mi empresa al mismo tiempo con la misma euforia", reconoce. "Los viajes de trabajo, las alfombras rojas y eventos especiales de mi carrera en televisión son los que más dedicación requieren y, por eso y otras cosas, como la incertidumbre, el miedo y la ansiedad de querer hacer todo bien, hicieron que me tardara 2 años en sacar la marca", confiesa con total sinceridad. Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos | Credit: Cortesía de VivAlto Media Sus ganas, a pesar de la falta de tiempo, y, sobre todo, el trabajo mano a mano y en equipo con la gente de VivAlto Media, ha dado como resultado un producto que la tiene enamorada. El nuevo autobronceador de GOLD AND GO está disponible para USA y Puerto Rico y se puede adquirir en www.goldandgoshop.com. Toda la información está disponible en dicha página web, en el perfil de Instagram @goldandgoshop y en la biografía del mismo. "Sé que les va a encantar porque, como a la mayoría de las latinas/hispanas, a mí también me encanta ir a la playa y lucir un bronceado espectacular", concluyó entusiasmada Migbelis. Ahora, gracias a su producto, "no tienes que esperar ir a la playa para poder lucir el tono de piel que deseamos."

