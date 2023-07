El look del día - julio 24, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Instagram Irina Baeva, Selena Gómez y Migbelis Castellanos son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Selena Gómez Look del día Credit: Instagram La cantante celebró su cumpleaños 31 por todo lo alto con este minivestido rojo adornado con flores y flecos de cuero, de la colección primavera 2023 de Bottega Veneta, que combinó con sandalias negras de tiras con una flor en el talón. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Irina Baeva Look del día Credit: Instagram ¡La auténtica Barbie! Clavadita a Margot Robbie en la película, la actriz rusa posó con un pantalón y un bustier efecto piel en tonos rosados. Como accesorios, un pañuelo estampado al cuello, cartera Dior, sombrero tejano y botas de cowboy blancas. 2 de 8 Ver Todo Migbelis Castellanos Look del día Credit: Instagram La reportera viajó Los Ángeles por su nominación a un premio Emmy por la transmisión en vivo del desfile de las rosas que realizó el 1 de enero a través de Univisión. Aunque no se alzó con la estufilla, celebró junto a su equipo enfundada en un elegante vestido negro con aberturas en la cadera y hombros caídos que lució con sandalias plateadas. Con su abundante melena peinada en ondas, logró un look estilo Old Hollywood con un intenso labial rojo. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Natti Natasha Look del día Credit: Instagram La cantante compartió esta estampa familiar junto a su hijita, en la que lleva un pantalón negro y un top de tirantes que lució con un bolsito en tonos rosas. 4 de 8 Ver Todo Lili Estefan Look del día Credit: Instagram Desde Puerto Rico la presentadora se visitó de rosa y aunque no nos quedó claro si por Barbie o por Messi, la Flaca nos dejó deslumbrados con un vestido de tirantes con otro transparente encima, sandalias fucsias y aretes largos. 5 de 8 Ver Todo Rihanna Look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group La cantante salió a cenar con su hijito Rza, quien acabó dormido en sus brazos, ataviada con un pantalón de mezclilla ancho de Balenciaga, decorado con dibujos bordados y pedrería, y un kimono de seda de Keitt Collection con estampado con billetes de dólar. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rosalía Look del día Credit: Instagram La cantante española está en Roma, donde la vimos con este conjunto de falda de tablas y suéter, en color rosa con estampado amarillo- Medias blancas y zapatos de punta peludos en tono amarillo pastel completaron su look. 7 de 8 Ver Todo Maribel Guardia Look del día Credit: Instagram La artista mexicana alegró el domingo de sus seguidores al compartir esta imagen, con este minivestido rosado, con una capa de gasa encima, mangas acampanadas y sandalias de tacón. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - julio 24, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.