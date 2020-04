¿Has visto ya el cabello de Migbelis Castellanos al natural?

Aunque estamos acostumbrados a ver a la ganadora de Nuestra Belleza Latina con una impresionante melena rubia y extra lisa, el pelo natural de Migbelis Castellanos no es así. Según ha enseñado ella misma en una foto en su perfil de Instagram, el cabello de la venezolana es rizado ¡muy rizado! Y probablemente más corto de lo que pensabas.

En una entrevista reciente la colaboradora nos confesaba que su cabello es muy rizado y rebelde y, por encima de cremitas y demás, es a lo que le dedica más cuidados.

"[Mi cabello] No es rebelde, es lo que le sigue. Mi cabello natural es rizado, muy finito y era muy abundante", cuenta. "Tenía una melena de leona, pero con tanto tratamiento de queratina, colorante… el cabello se va maltratando. Yo no le tengo miedo a nada, lo pruebo todo y después me arrepiento. Yo prefiero pedir perdón que pedir permiso. En diciembre me decidí a darle un descanso a mi cabello, dejar el rubio y tenerlo más oscuro, pero no me gustó nada. Al ratito me estaba poniendo mechitas, no me gustó tampoco, me puse otra vez rubia y se me maltrató mucho el cabello. [Ahora] está en construcción, en rehabilitación".

"Al parecer la mayoría aquí me prefieren bien despeinada", dice junto a esta imagen en la que muestra sus bucles que cuida con productos como aceite de argán. Eso sí, usa mucho planchas y herramientas de calor y confiesa que siempre lleva plancha y tenacillas cuando viaja.

Sus favoritas, como mostraba en este video son estas rosas de Blow Pro en una edición especial para Nuestra Belleza Latina. Mira aquí cómo la usa y algunos tips sobre la temperatura a la que las usa.

Y a ti, ¿cómo te gusta más?