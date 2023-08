Migbelis Castellanos sorprende con cambio de look La presentadora impactó en Enamorándonos con un nuevo accesorio. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En las alfombras y en la televisión, Migbelis Castellanos siempre nos deja maravilladas con sus looks. Sin embargo, la presentadora acaba de compartir en su Instagram que tuvo que cambiar de look antes de un episodio muy importante de su programa. "Hoy es el primer día oficial de Enamorándonos a través de UniMás y ¿qué creen? Estos lentes son porque no me puedo maquillar los ojos porque amanecí con el ojo enfermo", explicó la exreina de Nuestra Belleza Latina en sus historias. Migbelis Castellanos Credit: IG/Migbelis Castellanos Al sospechar que posiblemente estaba padeciendo de conjuntivitis, la presentadora optó por un look sin rimel, delineador o sombras y en cambio optó por unos lentes de montura transparente. Migbelis Castellanos Credit: IG/Migbelis Castellanos Sin embargo, como buena amante de la moda y belleza Migbelis sabe que un labial rojo le queda de maravilla a las chicas que usan lentes ya que proporciona equilibrio al rostro, así que su maquillaje quedó genial como siempre hasta con el cambio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gracias a los consejos del Dr. Juan, la actriz descubrió que la irritación del ojo solo fue una reacción alergia a un producto de maquillaje, así que ya está mucho mejor y compartió en su perfil que amaneció sin inflamación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Migbelis Castellanos sorprende con cambio de look

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.