Migbelis castellanos cambia de look antes de los Premios Juventud ¡Qué guapa! La presentadora cambió su cabello antes de la gala tan esperada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las amantes de la belleza saben que no hay mejor momento que el verano para un cambio de look y ya hemos visto a varias celebridades aprovechar y visitar el salón para refrescar su cabello con un corte nuevo o un color diferente. Ahora, la última estrella en transformar su melena ha sido Migbelis Castellanos y hemos quedado enamoradas con los resultados. En su cuenta de Instagram, la presentadora compartió en sus historias que contó con la ayuda experta de Antony Suarez, estilista de estrellas como Nadia Ferreira y Lele Pons. Migbelis Castellanos Credit: IG/Migbelis Castellanos "Antony me arreglo el color… no es chocolate, pero tampoco es marrón. Es uno de mis colores favoritos que he tenido. Estoy muy contenta", se sinceró la modelo. "Siento que volví a la vida". Al parecer, Migbelis eligió dejar atrás las mechas rubias por un tono castaño claro que describió como un color "avellana". Migbelis Castellanos Credit: IG/Migbelis Castellanos A nosotras nos encantó el color, ya que los tonos cobrizos para el cabello están marcando tendencia para este verano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En menos de una semana, la venezolana será una de las presentadoras para la Noche de estrellas antes de los Premios Juventud, así que ya empezaron sus preparativos para la ocasión. "Ya tengo casi todo listo para los premios, me falta nada más y nada menos que empacar", reveló.

