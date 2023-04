Los secretos de Migbelis Castellanos para lograr un bronceado envidiable La exreina de belleza y presentadora de televisión se prepara para los LAMAs y comparte unos tips que no te puedes perder. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya están llegando los días cálidos de la primavera y pronto llegará el verano y muchas queremos tomar sol para lograr un bronceado dorado, pero como saben las expertas del skincare, hay que evitar los rayos dañinos del sol y usar un buen protector solar. Por eso, muchas mujeres confían en los autobronceadores para darle un glow sin riesgo y entre ellas cuenta Migbelis Castellanos. La presentadora y exreina de belleza sabe que cuando se trata del bronceado, la opción más fácil y menos peligrosa son los productos que dan un glow sin necesidad de exponerse a los rayos UV. En preparación para los Latin American Music Awards de este jueves, 20 de abril, la venezolana compartió un vistazo a su proceso de preparación en sus redes sociales. Migbelis Castellanos Credit: IG/Migbelis Castellanos "Retocándome el bronceado en 3,2,1", escribió junto a un video aplicándose el autobronceador líquido de Gold and Go ($49). "Solo me lo aplico en los escotes porque es lo que necesito estos días para los vestidos que voy ha usar", explicó. Luego, se lo frota con sus manos para asegurar que no quede con rayas o irregular. Migbelis Castellanos Credit: IG/Migbelis Castellanos Si alguna vez has probado un producto como este y no hayas quedado feliz con los resultados, Migbelis también tiene unas recomendaciones para evitar los errores más comunes que se cometen durante la aplicación. Por ejemplo, ella se recoge "el cabello para que no le caiga producto y altere el color" y se lava las manos inmediatamente después para que el producto no se active entre los dedos o en las palmas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estamos segura que después de este proceso, Migbelis quedará como toda una diva dorada en la alfombra roja para los premios. ¿Te atreves a intentar su método de bronceado?

