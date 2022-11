Migbelis Castellanos advierte sobre herramienta para levantar el rostro: "No compren esto" La exreina de belleza y presentadora de televisión ha admitido en el pasado que a sus 27 años usa baby botox. Sin embargo, asegura que hay métodos que no valen la pena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lucir la cara perfecta, sin líneas de expresión, manchas o arrugas es el sueño de muchas mujeres y en busca de lograrlo recurren a herramientas poco convencionales y una de ellas es el clip invisible. Migbelis Castellanos advirtió a sus más de un millón de seguidores en Instagram de lo incómodo y poco práctico que pueden resultar las correas elásticas de nylon y ajustables que se han vuelto tendencia en plataformas digitales. "No compren esto niñas 'el rostro estirado perfecto' no vale el dolor de cabeza que les va a dar el tener esto todo el día", escribió la exreina de belleza en sus historias junto al video en el que se muestra a una modelo usándolo y la diferencia del antes y después. La también presentadora del programa de televisión Enamorándonos USA (Unimas) en el pasado ha compartido sus trucos de belleza para mantener un cutis radiante, fresco y juvenil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, la venezolana de 27 años ha hablado abiertamente de que también se hace tratamientos faciales y baby botox en el Medilight Center Spa, ubicado en Miami. Migbelis Castellanos Credit: Instagram / Migbelis Castellanos "Me hago un exfoliante con azúcar morena dos o tres veces a la semana, depende de la cantidad de maquillaje que use [esos días]. [Uso] Azúcar morena con agua. Algo que siempre hago en las mañanas es que compré un agua termal y la mantengo en la nevera, y me rocío con agua termal cuando me despierto o cada vez que abro la nevera", dijo en una entrevista exclusiva a People en Español en 2018.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Migbelis Castellanos advierte sobre herramienta para levantar el rostro: "No compren esto"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.