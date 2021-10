Descubre los beneficios rejuvenecedores de la terapia con Microagujas La novedosa máquina de radiofrecuencia con microagujas llamada Cutera Secret RF ayuda a levantar el cutis, tonificar el cuerpo y eliminar arrugas y manchas. Te sorprenderás con los resultados de los pacientes en este video, además ahorrarás mucho tiempo y dinero en tratamientos que no son tan duraderos o efectivos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En esta entrega de los #EspecialesconKika visitamos en Manhattan al doctor Edward Alvarez en su consultorio Madison Avenue Face and Body para grabar este vídeo que no puedes perderte, donde explicamos y experimentamos los beneficios de la terapia de Microneedling con la máquina Cutera Secret RF Quisimos no solo mostrarles una nueva tecnología sino además destacar la labor y el talento de este doctor hispano que ejerce en Nueva York desde 1998. Tiene dos títulos de la Universidad de Nueva York, uno de la Escuela de Medicina Albert Einstein y otro de la Escuela de Medicina de Harvard. El doctor Alvarez inyecta rellenos dérmicos y Botox desde 2007 y es miembro de la Academia Estadounidense de Medicina Estética. Recientemente en su práctica, como complemento e incluso como novedosa alternativa a los métodos anteriores, ha descubierto los beneficios de la radiofrecuencia con microagujas para levantar el cutis, tonificar el cuerpo, eliminar arrugas. Todo basado en el estímulo que opera por debajo de la piel en las capas más profundas facilitando la producción de colágeno. Secret RF treatment Credit: Cortesia Kika Rocha Además del vídeo aquí está nuestra informativa charla con preguntas básicas para que te entusiasmes a descubrir una técnica que puede prolongar tu juventud antes de recurrir a opciones más invasoras o al bisturí. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué es Cutera Secret RF? El tratamiento de Microagujas con radiofrecuencia es una combinación novedosa de modalidades. Juntos, tratan las líneas finas y las arrugas del rostro y otras áreas del cuerpo. También pueden mejorar las cicatrices, las estrías y el tono de la piel. Como médico esteticista además de experto dentista cosmético, ¿por qué agregó Secret RF a su práctica? Mis pacientes son diversos en edades, etnias y necesidades por eso Secret RF me brinda la capacidad de tratar de manera segura a pacientes con diversos tipos de piel y tonos de piel más oscuros. Antes de proceder con rellenos y métodos tradicionales les cuentos los beneficios de Secret RF para reducir la apariencia de líneas finas y arrugas, ayudar a reducir la apariencia de estrías y marcar una gran diferencia en las cicatrices, incluidas las del acné. ¿Cómo está utilizando este tratamiento con sus pacientes? Lo uso como un tratamiento independiente por sí solo. Simplemente se necesita una crema anestésica tópica para el tratamiento que se realiza en 45 minuto. Adaptamos el tratamiento a los objetivos de nuestro paciente y decidimos qué opción es la mejor. ¿Quién es el mejor candidato para el tratamiento? Los hombres y mujeres que tienen arrugas y / o piel envejecida que desean revertir el paso del tiempo para parecer más jóvenes son excelentes candidatos. También ayuda a las cicatrices. Es seguro para todos los tonos de piel y puedo tratar eficazmente la mayoría de las áreas de la cara y el cuerpo. ¿Qué tipo de resultados están experimentando los pacientes? Los pacientes experimentan un marcado aumento de colágeno y una disminución de las líneas finas y las arrugas en su rostro y zona tratada. Los pacientes más jóvenes están más preocupados por la cara, mientras que los pacientes mayores están encantados con las mejoras de la cara, las manos, los brazos, los codos y las rodillas. También podemos tratar las estrías de forma eficaz, reduciendo la apariencia en diferentes partes del cuerpo. ¿Cuánto tiempo se tarda el procedimiento y luego hay tiempo de inactividad post tratamiento? Es un tratamiento rápido, de unos 20-40 minutos, con poco o ningún tiempo de recuperación. ¡Algunos pacientes pueden salir esa misma noche sin que nadie sepa que se han sometido a un procedimiento! ¿En qué se diferencia Secret RF de otras opciones? Es más eficaz que otras modalidades para fortalecer la integridad de la piel y produce un resultado excelente. Aproximadamente, ¿cuánto cuesta Secret RF? Varía según el proveedor, pero cuesta alrededor de $650 por tratamiento en cada área. Para conocer más detalles del tratamiento pueden visitar su sitio web MadisonAvenueFacenadBody.com o BellezaNuevaYork.com o seguir en redes sociales a @MadisonAvenueFaceandBody

