Michelle Vieth se tiñe el pelo en pleno live de Instagram Por mucho tiempo la actriz llevó el pelo rubio platinado ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Esta pandemia ha traído muchos cambios, incluyendo la manera en que nos arreglamos y hacemos nuestras respectivas rutinas de belleza. Como no se puede salir de casa, muchas mujeres que estaban acostumbradas a hacerse todo en el salón, se han visto obligadas a aprender a hacerse el pelo, las uñas y hasta a depilarse en casa. Incluso, hasta a las celebridades no les ha quedado de otra y se han cortar el cabello, cortárselo a sus hijos y esposos, e incluso hemos visto a algunas hasta tiñéndose. Ese es el caso de Michelle Vieth, quien sorprendió a todos poniéndose un tinte mientras hacía un en vivo en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace poco la actriz mexicana dejó el color rubio atrás y se convirtió en pelirroja. Pero como ya sabemos mantener el color, especialmente cuando se trata de un rubio y sobretodo cuando es un tono rojizo porque tiende a ponerse anaranjado y eso fue lo que le pasó a Vieth. Pero gracias a su peluquero pudo resolver este pequeño inconveniente. “Ayuda, mi pelo parece naranja”, escribió la actriz junto a una foto que publicó en su cuenta de Instagram y dónde se puede apreciar el nuevo todo de su cabellera. “Mi querido [amigo] como siempre fino, exquisito, se me adelantó y algo que yo pensé que era un detalle de su parte en esta cuarentena, resultó ser mi salvación”. b Vieth se refería al kit con todo lo que necesitaba para teñirse que le envió su peluquero hasta su casa en Acapulco. Lo mejor de todo es que la mexicana hizo un en vivo junto a su peluquero, propietario del Siete30Salon en la Ciudad de México, quien la fue guiando mientras se aplicaba el color y los demás productos que le había enviado en el kit, el cual está disponible para quien necesite retocarse el color al igual que la actriz. Después de 20 minutos, Vieth quien tenía puesto un bikini, se entró a la ducha y se retiró el producto mientras sus seguidores la veían. Luego de terminar el proceso y finalizar el en vivo, la guapa actriz mostró como quedó su melena. Advertisement

Close Share options

Close View image Michelle Vieth se tiñe el pelo en pleno live de Instagram

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.