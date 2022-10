El look del día - octubre 7, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Michelle Vieth Credit: Instagram/Programa Hoy Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Maribel Guardia, reina Letizia y Michelle Vieth son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora mexicana mostró su tonificado abdomen con este sexy y cool look de pantalón negro de talle alto y crop top estampado. ¡Bella! 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Jessica Rodríguez Jessica Carrillo Credit: Instagram/Jessica Carrillo la presentadora de noticias ya entró en el tono de la temporada con este vestido de imitación de cuero color camello, que complementó con una fabulosa y moderna trenza en su melena. 2 de 8 Ver Todo Michelle Vieth Michelle Vieth Credit: Instagram/Programa Hoy La actriz mexicana encendió los estudios del programa Hoy (Televisa), al llegar con este sexy minivestido crema con pronunciado escote. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Kate Hudson Kate Hudson Credit: Miikka Skaffari/Getty Images Hermosa lució la actriz con este fabuloso vestido estampado que le sentaba de maravilla a su figura. 4 de 8 Ver Todo Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La empresaria acaparó miradas al salir a pasear con su hija con este llamativo y original look. ¿Qué te parece? 5 de 8 Ver Todo Maribel Guardia Maribel Guardia Credit: Instagram/Maribel Guardia La cantante y actriz parece adolescente con este coqueto y sexy conjunto de mezclilla. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Minnie Driver Minnie Driver Credit: Jesse Grant/Getty Images for 20th Century Studios La actriz llegó a la premier de Rosaline ataviada con este vestido negro con cutouts. 7 de 8 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Femenina y fabulosa lució su majestad con este hermoso vestido blanco y negro. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

