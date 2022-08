Michelle Vieth se une a la tendencia del maquillaje en TikTok: Ojos de sirena La actriz y presentadora de televisión lució como toda una diosa griega con esta técnica de maquillaje que resalta el poder femenino en una mirada sensual. ¿Cómo lograrlo? ¡Te lo mostramos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir TikTok sigue creando tendencias no solo en el mundo de la música y el baile, sino también en el de la moda y la belleza. En ese sentido, Michelle Vieth se unió a la onda de maquillaje viral en esta red social: ojos de sirena. La actriz y presentadora compartió un video de unos pocos segundos en sus redes sociales en el que se ve haciendo un dueto con Jillian Nicole Smith, una reconocida influencer de la mencionada plataforma que hizo un tutorial sobre cómo lograr este look. "Maquillaje… Ojos de sirena, ¿si o no?", preguntó la conductora mexicana en su más de un millón de seguidores en Instagram. La reacción de los usuarios fue inmediata: "Hermosa", "Te quiero", "Excelente", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación. Esta nueva tendencia comenzó a principios del mes pasado cuando la creadora de contenido @DanielleMarcan acuñó la frase mientras buscaba hacer su mirada más seductora. Desde entonces, el hashtag #SirenEyes ha acumulado más de 387 millones de visitas, inspirando a los usuarios a aprovechar al máximo su "feminidad oscura". ¿Cómo lograr este maquillaje? ¡La clave está en el pulso en el delineado por supuesto! Es importante que se tome en cuenta que la forma del ojo y tener la vista fija hacia adelante. @@daniellemarcan SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, esta técnica consiste básicamente en un look de ojos ahumados, con un tono más oscuro en el borde del ojo. La forma de la mirada de gato es más estrecha de lo normal y se hace con pequeños movimientos en la esquina exterior del ojo.¡Definitivamente, tienes que probarlo!

