Michelle Salas revela cuál tratamiento usa para restaurar su cabello tras constantes tintes y secados “Empecé a ver los resultados en 3 meses”, dijo la hija de Luis Miguel y Michelle Salas cuya carrera como modelo le exige manipular continuamente su melena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Salas dio a conocer la historia de su cabello y dio detalles de cómo pudo recuperar la salud y belleza de su melena gracias a un tratamiento llamado Hair Gain Extract que comenzó hace ya un año. La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas compartió un video en sus redes sociales en el que contó que si bien nunca sufrió de la pérdida de cabello, sí se había dado cuenta de que con el tiempo, y debido a los tintes continuos, la hebra se había vuelto más débil, seca y quebradiza. "Mi cabello se estaba volviendo más delgado debido al constante tinte y peinado, y Harklinikken ha ayudado a que mi cabello se vea más abundante y saludable. ¡Mi primera visita a su clínica de Nueva York fue hace aproximadamente un año y comencé a ver los resultados en aproximadamente 3 meses!", escribió en su perfil de Instagram. Hair Gain Extract de Harklinikken, $88 harklinikken.com. Michelle Salas Credit: Instagram / Michelle Salas Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar: "Guapa", "estás divina", "hermosa", "qué bonita", "lo mismo me ha pasado, tengo 20 años rubia y el cabello se ha resentido montones, me ha ayudado dejarlo natural", "te ves increíble", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación. Michelle Salas Credit: Instagram / Michelle Salas Salas, quien comparte con sus millones de seguidores sus secretos de belleza y moda, es fiel al rubio aunque frecuentemente sorprende con un cambio de tono, corte o estilo de peinado. Fue a principios de agosto del año pasado cuando la joven de 33 años compartió fotos de su cambio de look mientras estaba de paseo por la ciudad de Madrid, en España. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante esto, Michelle explicó que hacía unos seis meses no se hacía nada en su cabellera, ya que había preferido darle descanso de coloraciones y procesos de cuidado capilar, algo que aseguró era necesario.

