Michelle Salas: los mejores tips de moda y belleza para esta temporada de fiestas Michelle Salas conversa en exclusiva con People en Español y nos revela algunos tips de lo que viene en moda y belleza para esta temporada de fiestas. DO NOT REUSE - Michelle Salas Credit: Joaquin Castillo Si hay alguien que puede considerar un auténtico ícono de la moda entre las jóvenes influencers latinas de hoy, esa es Michelle Salas. Su feed en Instagram es prueba fehaciente de que la modelo y empresaria no solo tiene buen gusto, sino que marca tendencia en lo que a estilo se refiere. "Michelle sabe exactamente hacia dónde se inclina la balanza en asuntos de moda, y sabe además cómo interpretar lo que se lleva, a su imagen y semejanza", cuenta la estilista venezolana Claudia Torres Rondón, amiga personal y admiradora de Salas, quien además asumió la misión de ayudarnos a robarle unos minutos a la superocupada belleza mexicana para que nos revelara algunos tips de lo que viene en esta temporada de fiestas. Michelle Salas Credit: Instagram/@ michellesalasb ¿Qué rutinas para el cuidado de la piel usas en esta temporada en la que, primero, la temperatura es más seca, y segundo, hay muchas fiestas que implican cócteles y menos restricciones en la dieta? Creo que todo está en el balance. No soy de las que me privo de nada. Pero si un día tomo y como lo que se me antoja, al día siguiente trato de compensar con algo sano para comer, mucha agua o té, y algo de ejercicio. En el tema piel, cambio algunos productos. Algo que hidrate más a profundidad. Mis favoritas últimamente son la Rich Cream de Augustinus Bader, y Triple Lipid Restore, de Skinceuticals. ¿Qué colores de maquillaje te gustan para la temporada festiva? Me encantan los colores terracota y un buen lipstick rojo mate. Es de mis looks infalibles de temporada. Michelle Salas Credit: Instagram/@ michellesalasb ¿Qué colores en la ropa te gustan esta temporada? Colores neutros para el diario, como beige, café, ladrillo o negro, con accesorios dorados. Para la noche me arriesgo con lentejuelas negras en algún top o pantalón de cuero. Michelle Salas Credit: Instagram/@ michellesalasb ¿Pantalones, faldas o vestidos, qué prefieres en general? Pantalones porque son supercómodos y fáciles de combinar, y claro vestidos ¡si la ocasión lo amerita! Michelle Salas Credit: Instagram/@ michellesalasb COSITAS QUE NO SABÍAS DE MICHELLE SALAS ¿Principal rasgo de tu carácter? Soy muy social. Me encanta conocer gente. ¡Muy géminis! (risas). ¿Qué cualidad aprecias más en un amigo? El respeto, la honestidad. ¿Y en una amiga? La lealtad. ¿Cuál consideras tu principal defecto? Soy muy overthinker (piensa demasiado las cosas). ¿Cuál es tu ideal de felicidad? Alcanzar mis metas y la salud, para mí y mi familia. ¿Cuál es tu color favorito? Blanco y últimamente me gusta mucho el verde oscuro. ¿Qué hábito ajeno no soportas? ¡Comer con la boca abierta! ¿Qué es lo que más detestas? La hipocresía. ¿Un ritual que si no lo haces, se te estropea el día? Lavarme la cara. Cuando llega la Navidad te gusta... Comprar velas con olores navideños, poner música y la chimenea en las noches, ¡aunque sea la de YouTube! Música favorita/música que odias... ¡Tengo muchas! Flamenco, jazz, electrónica. No odio ninguna, pero no amo el heavy metal. Una canción que no te cansas de escuchar... "Woohoo", de HOSH, y ahorita no paro con la última de Adele. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

