Michelle Salas muestra el tratamiento que se hizo para aumentar sus labios y darles color: ¡todo sin bisturí! Michelle Salas no se ha guardado para sí el tratamiento que utilizó para acentuar sus labios, sin tener que acudir al bisturí. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Salas no se ha guardado para sí el tratamiento que utilizó para acentuar sus labios, sin tener que acudir al bisturí o a procedimientos demasiado invasivos. ¡Y lo cierto es que la hija de Luis Miguel quedó radiante! Mira de qué se trata. En su cuenta de Instagram, Salas contó que se había agrandado los labios y les había dado color, a través de un tratamiento que puede durar dos años, y que hace que te veas completamente natural. "El lip blushing esencialmente potencia tu color de labios natural y optimiza la forma. ¡Es como microblading para los labios! Al aumentar el color, el lip blushing puede crear la ilusión de labios más grandes y voluminosos al delinear por encima de ciertas áreas y estratégicamente sombrear otras", dijo a sus seguidores. En varias fotografías que la joven mostró, es notable que sus labios muestran más volumen y más definidos por el pigmento. Michelle Salas Credit: Instagram/@ michellesalasb "El color disminuirá después de algunos días dejando un tono rosa natural", explicó Salas. De acuerdo con su explicación, el lip blushing "aumenta la pigmentación en labios pálidos y que están envejeciendo". "Labios con más volumen sin la necesidad de inyectarte o cirugía. Mejora la simetría de labios. Corrige el color de cicatrices y pigmentaciones irregulares", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El lip blushing es la última técnica del maquillaje permanente o semipermanente, que permite que tus labios se vean voluminosos de la forma más natural posible. La especialista Amy Jean Linnehan dijo a Harper's Bazaar que "al igual que los tatuajes tradicionales, hay algunos riesgos asociados al tratamiento, entre los que se incluyen infecciones de la piel, reacciones alérgicas, hiperpigmentación, y cortes".

