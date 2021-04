La mascarilla casera que le cambió la piel a Michelle Salas Durante su pequeño tutorial, la joven le hizo una advertencia a las chicas que tienen la piel reseca. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante los tantos meses que estuvimos encerrados por culpa de la pandemia, muchos se refugiaron en el ejercicio, otros optaron por practicar un nuevo deporte o encontrar un nuevo pasatiempo, mientras muchas chicas, incluyendo a famosas, se dedicaron a cocinar sus platillos favoritos o a hacer decenas de mascarillas caseras tanto para la piel como para el cabello. Una de ellas es Michelle Salas, quien ha durante la cuarentena experimentó con muchas mascarillas para la piel y compartió una de sus favoritas. La joven, que recientemente sufrió un accidente que la mandó al hospital, compartió con sus seguidores de Instagram la mascarilla casera que la ayuda a deshacerse de los puntos negros, a disimular las manchas y a obtener un glow increíble. Para hacerla lo único que necesitas es vinagre de manzana, yogurt griego sin azúcar y bicarbonato de sodio. Solo necesitas dos cucharaditas de cada uno de los ingredientes, los pones en un recipiente y los mezclas hasta que que tengan una consistencia espumosa. Luego procedes a aplicarla en el rostro, dejándola puesta por unos 15 minutos. Eso sí, la influencer mexicana le hizo una advertencia a las chicas con pieles sensibles. "Ojo, si tienen la piel demasiado sensible o se les pone roja, no les ponga demasiado vinagre y pónganle un poquito menos de bicarbonato", explicó la joven. "Otra cosa, no se la dejen puesta tanto tiempo. A lo mejor, en vez de 15 minutos, solo déjensela por 8". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michelle Salas, mascarilla casera Image zoom Credit: Instagram/Michelle Salas Michelle Salas, mascarilla casera Image zoom Credit: Instagram/Michelle Salas Michelle Salas, mascarilla casera Image zoom Credit: Instagram/Michelle Salas Michelle Salas, mascarilla casera Image zoom Credit: Instagram/Michelle Salas Salas también le advirtió a sus seguidores que la mezcla no huele muy bien y que si quieren les pueden añadir dos gotas de aceite de lavanda o de rosas. Eso sí, aseguró que, aunque esta mascarilla no tiene el mejor de los aromas, funciona de maravilla. Si es así, nosotras la vamos a poner a prueba.

