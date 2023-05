Michelle Salas, hija de Luis Miguel, anuncia su compromiso ¡tremendo anillo! Aunque es muy discreta con su vida personal, la influencer ha compartido esta feliz noticia con sus seguidores publicando unas románticas imágenes en las que luce una alianza con una hermosa piedra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque es bien discreta con su vida privada, la influencer y empresaria Michelle Salas ha compartido una noticia muy personal y feliz. Y es que la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas se ha comprometido con su pareja, el empresario Danilo Díaz, y con unas románticas imágenes en blanco y negro lo ha anunciado en Instagram, donde cuenta con 1,8 millones de seguidores. En las fotografías, la también modelo aparece abrazada a su novio, a punto de besarle en la boca y con su mano izquierda acariciándole el rostro y mostrando un espectacular anillo de compromiso con una piedra preciosa de buen tamaño. Michelle Salas anuncia compromiso novio boda anillo Credit: Instagram Ataviada con una blusa blanca, en contraste con la ropa oscura de su pareja, podemos apreciar también un lujoso reloj y un brazalete Cartier. "The beginning of forever. Us" (El principio de para siempre. Nosotros), escribió la nieta de Sylvia Pasquel bajo las instantáneas. Diaz, empresario venezolano afincado en Estados Unidos, se dedica al sector del lujo con su empresa Toys for boys, dedicada a la distribución de bienes como automóviles o joyas. Y aunque mantiene una relación con Salas desde 2016, ha permanecido alejado de los reflectores y no es asiduo a los eventos y alfombras que su futura esposa frecuenta. Michelle Salas anuncia compromiso novio boda anillo Credit: Instagram Incluso en las imágenes de la feliz noticia no le podemos ver el rostro, pues está claro que prefiere mantenerse lo más anónimo posible en el mundo del espectáculo, incluso en las redes sociales. Curiosamente, Osmel Sousa ya reveló durante su participación en La casa de los famosos 3, que Salas podría casarse este año, al comentar que tenía que ir a Santo Domingo para el enlace y que él mismo le habría aconsejado a la novia celebrarlo en Altos de Chavón. Michelle Salas anuncia compromiso novio boda anillo Credit: Edward Berthelot/GC Images En julio del año pasado, Sylvia Pasquel comentaba sobre su nieta que aunque llevaba mucho tiempo con su pareja no la veía en actitud de casarse pronto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es un gran momento sentimental para toda la familia, con su padre Luis Miguel en una sólida relación con la empresaria española Paloma Cuevas, a quien Salas ya conoce y apoya, y por otro lado su madre, Stephanie Salas, quien sale y disfruta de la vida junto a Humberto Zurita desde hace unos meses. ¿Será que alguno de ellos también se decide a pasar por el altar? ¡Enhorabuena pareja!

