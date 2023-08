Michelle Salas deslumbra con su diminuto bikini en Ibiza ¡Qué guapa Michelle! La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas muestra su increíble figura en diminuto bikini junto a su futuro esposo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir michelle salas Credit: Gisela Schober/Getty Images Michelle Salas, la hermosa hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, encanta a todos con su elegante estilo en Ibiza Mientras el reconocido cantante Luis Miguel se encuentra entregando su talento en la exitosa gira internacional Luis Miguel Tour 2023 -que ya ha arrancado en Argentina, su hija Michelle Salas disfruta del sol y las aguas cristalinas a bordo de un lujoso yate en las paradisíacas costas de Ibiza. Las cámaras de los paparazzi captaron imágenes de la joven socialite de 34 años, quien demostró su innegable atractivo y estilo en un diminuto bikini de dos piezas de color lavanda. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Michelle Salas, Danilo Diaz Granados yate ibiza Credit: 2023 G3/The Grosby Group Ibiza Compartiendo momentos de ensueño junto a su prometido Danilo Diaz Granados Michelle, una figura conocida por su deslumbrante presencia en redes sociales y por ser hija de la leyenda de la música Luis Miguel y la actriz Stephanie Salas, no deja de sorprender al mundo con su elegancia y personalidad arrolladora. En su escapada a Ibiza, la joven compartió momentos de ensueño junto a su prometido, Danilo Díaz Granados, un apuesto empresario venezolano que conquistó el corazón de la joven fashionista hace más de siete años. Michelle Salas, Danilo Diaz Granados yate ibiza Credit: 2023 G3/The Grosby Group Ibiza Aunque es innegable que la joven heredó la belleza y el carisma de sus famosos padres, Salas ha sabido forjar una carrera propia en el mundo del entretenimiento. Reconocida por su talento como influencer, Michelle ha logrado abrirse camino como bloguera y figura pública, convirtiéndose en una referente de estilo y moda para muchos seguidores en las redes sociales.

