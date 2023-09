El look del día – septiembre 7, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Michelle Salas Credit: Agustin Cuevas/Getty Images for Tiffany and Co Cardi B, Yalitza Aparicio y Michelle Salas son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Ariadna Gutiérrez Ariadna Gutiérrez Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La exmiss Colombia deslumbró en el festival de cine de Venecia con una prenda violeta y un recogido elegante. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Cardi B Cardi B Credit: Theo Wargo/Getty Images Visitó los estudios de SiriusXM en Nueva York con un vestido ceñido blanco y botines a juego. 2 de 7 Ver Todo Yalitza Aparicio Yalitza Aparicio Credit: IG/Yalitza Aparicio Trajo un toque de México a Venecia con su huipil violeta y pantalones blancos muy chic. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Michelle Salas Michelle Salas Credit: Agustin Cuevas/Getty Images for Tiffany and Co La influencer maravilló en el evento de Tiffany & Co. en CDMX con esta propuesta dorada que resaltó su belleza. 4 de 7 Ver Todo Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos Credit: IG/Migbelis Castellanos Divina lució la presentadora con un minivestido blanco de cuello halter en el set de Enamorándonos. 5 de 7 Ver Todo Alix Aspe Alix Aspe Credit: IG/Alix Aspe Impactó al rojo vivo con un minivestido de mangas largas que eligió para su nuevo rol como presentadora de Despierta (Televisa). 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Goyo Goyo Credit: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images Así de guapa lució la artista colombiana con un look blanco y negro en camino al Tour de Victoria's Secret en Nueva York. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

