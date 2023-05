Michelle Salas deslumbra en Cannes 2023 sensual y glamorosa con soñado traje de Pronovias ¿Será este precioso diseño el vaticinio de una próxima colaboración con la marca para confeccionar su traje de boda? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Salas, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas impactó de nuevo en la alfombra roja más glamorosa del mundo, con propuestas que evocan a las estrellas del viejo Hollywood. Para lucirse en su presentación recurrió a la casa de modas Pronovias con un precioso vestido de alta costura confeccionado en crepé negro y satén color champaña, de escote drapeado y hombros descubiertos. Estas tiras cruzadas de satín que resaltan el frente del traje se anudan en la espalda para luego desprenderse en una larga cola de casi dos metros que cae sobre una falda de corte sirena. Michelle Salas Cannes 2023 Pronovias traje Credit: Getty Se conocen ya detalles del proceso de creación por parte de Atelier Pronovias. El diseño requirió de más de 25 horas de patronaje, 50 horas de confección mas varios fittings para lograr la deslumbrante elección con la que la influencer, modelo y empresaria fue al estreno de la película La Passion De Dodin Bouffant, protagonizada por Juliette Binoche y Benoît Magimel. Su desfile en la alfombra la colocó al instante en las listas de mejor vestidas de todo el evento que dura más de una semana. Confirmando así que su tercera aparición fue todo un éxito. Desde el 2021, Salas ha cautivado a los medios un críticos de moda con su glamour. En su primera aparición Festival de Cine de Cannes en ese año acudió representando a su abuela Silvia Pinal por el aniversario número 60 de la película Viridiana que ganó entonces la Palma de Oro. Aquella vez la modelo deslumbró con un maravilloso vestido blanco con escote en V pronunciado, acentuado con volantes en los hombros y una larga cola también de la firma española Pronovias. Otro increíble traje con el que incluso tuvo un tropiezo fue creado por Sophie Couture. Un diseño traje con corte de princesa con un top tipo corsé y falda vaporosa, que complementó con un moño y hermosos aretes de diamantes. Causó sensación en las redes no solo por el fabuloso vestido, sino por la estrepitosa caída que se dio cuando salía de la habitación de su hotel. En sus historias esta semana Michelle ha revelado que permanecerá en la Riviera Francesa por unos días más y que tiene varias pruebas de vestuario pendientes: "Tenemos el fitting de mi vestido que me tiene supernerviosa, muy emocionada pero nerviosa, porque cada vez que vienes, sintieras como la primera vez, este sentimiento de nervio como emoción". Michelle Salas -Cannes 2023 Pronovias Credit: Getty SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y así de hermosa, gozando el privilegio de codearse con las celebridades más grandes, la guapa mexicana nos deja con la curiosidad de averiguar si ya comenzó con las pruebas de su vestido de novia, pues su boda con el empresario Danilo Díaz requerirá de muchos preparativos para vivir su sueño.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Michelle Salas deslumbra en Cannes 2023 sensual y glamorosa con soñado traje de Pronovias

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.