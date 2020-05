Estos son los productos que usa Michelle Salas para tener una melena de infarto Sus consejos están de primera Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien cuando se habla de Michelle Salas lo primero que llega a la mente es su famosa familia materna y también su papá Luis Miguel, no podemos negar que después de mucho trabajo y esfuerzo la joven ha ido creando un nombre por sí sola y ahora es bastante conocida en el mundo de la moda y la belleza. En realidad, podemos decir que es una de las blogueras más populares del mercado latino. Su belleza y sobre todo su exquisito estilo al vestir la convierten en favorita de los diseñadores como Dolce & Gabbana, para quienes desfiló en la pasarela de otoño de París, y de marcas de belleza como Pantene, en su momento fue embajadora. Y es que además de un increíble rostro, la joven goza de una melena envidiable. Es precisamente por eso que todas quieren saber cómo se la cuida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por suerte, en el más reciente video que hizo la influencer se dedicó a hacer de los productos que usa y también compartió algunos de sus mejores tips para mantener una cabellera hermosa y saludable. “Muchísimas de ustedes me preguntan a diario sobre el pelo. Me tardé en subir este vídeo porque tengo muchos secretos que me encantaría compartir con ustedes empezando por estos que son los que más aplico en mi día a día”, escribió Salas junto al video que colgó en su cuenta de Instagram. “Espero que les sirvan! Estoy segura de que en poco tiempo verán resultados”. Salas asegura que siempre se corta el pelo y gracias a estos productos le ha crecido mucho y además se le ha mantenido saludable incluso teniendo en cuenta que se lo decolora para lograr el fabuloso tono que tiene. “Es superimportante con qué lavamos el pelo. No les estoy diciendo que compren el champú más caro, ni el más popular ni el más nada. Simplemente fíjense, uno en los ingredientes y dos en lo que tu pelo necesita”, explica la joven. “A mi me gusta muchísimo que sean reparadores y que tengan mucha hidratación sobretodo porque yo me lo decoloro. Y les digo ingredientes porque es importantísimo. A mi lo que más me ha funcionado, sobretodo por el tema del color, es que no tenga sulfatos. Hay muchísimo químicos e ingredientes que tienen los champús en general que son fatales para el color y para el pelo”. Image zoom Cortesía Supernatural Conditioner, de Playa. $28. Dermstore.com. Image zoom Cortesía Every Day Shampoo, de Playa. $28. Sephora.com. Image zoom Cortesía N0. 7 Bonding Oil, de Olaplex. $28. Olaplex.com. Entre sus consejos también explica lo importante que es usar el cepillo correcto. Lo mejor es usar uno con cerdas muy suaves. La verdad es que todos sus tips están excelentes y nosotras vamos a poner varios a prueba. Aquí te dejamos algunos de los productos que usa la joven y varios de ellos ya los hemos usado y la verdad es que son excelente.

