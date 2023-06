Michelle Salas celebra su cumpleaños con espectacular look ¡combinada con su mamá y hermana! Su madre Stephanie Salas y hermana menor, Camila Valero, lucieron unos vestidos similares para celebrar la ocasión especial en una íntima fiesta en un paradisíaco lugar en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Salas Credit: Photo by Gisela Schober/Getty Images Michelle Salas sigue dando cátedras de estilo con su única y elegante forma de vestir. Este pasado fin de semana, enamoró a sus seguidores al lucir un sofisticado y colorido vestido que se destacó por ser similar al de su madre Stephanie Salas y su hermana menor Camila Valero. En la celebración de sus 34 primaveras con una cena en la playa en compañía de amigos y familiares en Punta Mita, México, las tres estrellas lucieron unos fabulosos modelos de la marca kilómetro 33 la cual confecciona piezas inspiradas en la belleza de ese país y América Latina. Cabe resaltar que los tres modelos eran ceñidos al cuerpo y con colores veraniegos. Sin embargo, se distinguían con algún detalle diferente. El de la festejada tenía una pronunciada abertura en la pierna izquierda, el de Valero era mucho más atrevido con el abdomen y la espalda al descubierto mientras que el de la cantante era manga corta y mostraba un poco de piel en la cintura. Camila Valero, Stephanie Salas y Michelle Salas 2023 Camila Valero, Stephanie Salas y Michelle Salas 2023 Left: Credit: Instagram / Camila Valero Right: Credit: Instagram / Camila Valero "No podría pedir más, sintiéndome tan afortunada y agradecida con la vida por tanto. Empezando un año más rodeado de mucho amor, risas, salud, amigos y familia en un lugar hermoso y verdaderamente mágico. Gracias infinitas @gaeldeboise y @km33official hacer de este cumpleaños uno de esos que no se olvidarán jamás", escribió Salas en su perfil de Instagram. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Y concluyó: "Gracias también a todos y cada uno de ustedes por sus felicitaciones y mensajes. Me hacen muy feliz. ¡Los amo!". En el video que compartieron algunos de los invitados, se ve a Salas en compañía de la pareja de su progenitora, el actor Humberto Zurita, su prometido Danilo Díazgranados y algunas amistades.

