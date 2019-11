¿Se puso rellenos en la cara Michelle Salas? Vimos el cambio de la joven durante la gala de la Global Gift Foundation realizada en México. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No podemos negar que la mayoría de las mujeres hacen lo posible por mantener las arrugas lejos de su rostro y por eso no escatiman en gastos a la hora de comprar cremas o realizarse tratamientos que prometen maravillas. Otras, aunque se cuidan también optan por darse una ayudadita mayor con cirugías o rellenos. Y es que en los últimos años los rellenos se han convertido en algo muy natural, incluso hasta en las chicas más jóvenes que prefieren empezar a cuidarse temprano, en especial cuando se trata de una celebridad o de alguna influencer. Eso sí, a veces se les pasa la mano y en vez de verse mejor, terminan viéndose un poco raras. Tal y es el caso de Michelle Salas, quien en su más reciente aparición lució superdiferente, y nos preguntamos, ¿se habrá puesto algún relleno? Vimos a la socialité durante la gala de la Global Gift Foundation de Eva Longoria, realizada en la Ciudad de México y dónde se dieron cita muchas de las celebridades de más importante del país azteca. Para la ocasión Salas eligió un ceñido traje azul real que dejaba ver su esbelta figura. Pero lo que realmente nos llamó la atención fue lo diferente que lucía su cara. La joven llevó el pelo recogido, un estilo con el que casi nunca la vemos y optó por sombras azules para resaltar sus ojos, pero sus labios lucían mucho más voluptuosos de lo normal y su rostro lucía un poco estirado y más relleno. Salas siempre ha sido una chica muy bella y con un rostro espectacular, pero no podemos evitar preguntarnos si se puso algún relleno y si se inyectó los labios. Sabemos que muchas veces el maquillaje da esta ilusión, pero no sabemos si además del maquillaje también se dio una ayudadita con Botox y rellenos. Image zoom Image zoom Medios y Media/Getty Images Image zoom Medios y Media/Getty Images Image zoom De igual manera, Salas luce hermosa y si se puso rellenos o se hizo algún tratamiento especial en su rostro, no le vemos nada malo. Solo esperamos que no si es que ya empezó a hacerlo, no se le pase la mano. Advertisement

