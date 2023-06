Michelle Salas cambia de look: "Blondie regresó" La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas marcó tendencia con este estilo perfecto para el verano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Salas Credit: Neilson Barnard/amfAR/Getty Images for amfAR El verano es la mejor temporada para un cambio de cabello y lo acaba de mostrar una de nuestras influencers favoritas, Michelle Salas. Después de la celebración de sus 34 años en compañía de amigos y familiares en México, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas pasó por el salón IGK de Nueva York para refrescar su color de cabello y nos dio toda la inspiración que necesitábamos para nuestras propias melenas. En México, vimos a Michelle con su cabello más castaño pero ya que regresó a la ciudad, buscó acentuar su típico balayage con un toque moderno. Con la ayuda de su estilista Bari, experta en los tonos rubios, la modelo siguió la tendencia de los "money pieces", dos mechas más rubias que enmarcan su rostro. Este estilo es perfecto para las que quieren lograr un cabello más claro sin llegar al rubio completo. Michelle Salas, cambio de look Credit: IG/Michelle Salas "@barisblondecamp haciendo su magia", escribió junto a un video en sus historias de Instagram mientras la peluquera le lavaba el cabello. "blondie regresó". Luego, vimos los resultados gracias a Melissa Parizot, estilista experta en cortes y peinados. Con su cabello peinado con la raya al medio, vimos las mechas perfectamente simétricas acentuando su rostro de manera divina. Michelle Salas, cambio de look Credit: IG/Michelle Salas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No podemos esperar ver como Michelle incorpora este nuevo color del cabello a sus atuendos que siempre dan cátedras de estilo. ¿Qué opinas del cambio?

