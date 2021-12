Inspírate en los looks festivos de Michelle Salas para tu atuendo este año nuevo La influencer compartió algunas de sus piezas más fabulosas en las redes Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Quieres probar un estilo nuevo para celebrar el año nuevo? Aquí te tenemos las propuestas más divinas de Michelle Salas. En su cuenta de Instagram, la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel compartió los atuendos que ha lucido en sus últimas fiestas de navidad a través de los años. Al rojo vivo Michelle Salas año nuevo navidad Credit: Instagram/Michelle Salas Con un minivestido rojo de terciopelo, botas negras y un peinado sencillo, logró un look muy cool. Lunares divinos Michelle Salas año nuevo navidad Credit: Instagram/Michelle Salas Nos fascinó esta pieza blanca y negra con inspiración vintage que complementó con un labial rojo. Como la nieve Michelle Salas año nuevo navidad Credit: Instagram/Michelle Salas ¡Nunca se falla con un atuendo monocromático bien chic! Michelle eligió un look completamente blanco. Estilo radiante Michelle Salas año nuevo navidad Credit: Instagram/Michelle Salas Quedó cómoda sin comprometer el estilo con un pantsuit plateado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Look clásico Michelle Salas año nuevo navidad Credit: Instagram/Michelle Salas Regia lució la chica de 32 años con este minivestido de brillo inigualable.

