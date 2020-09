¡Michelle Renaud muestra la espectacular transformación de su cuerpo gracias al ejercicio! La actriz, no muy amiga de los gimnasios, decidió por fin comprometerse y seguir una rutina y los resultados son una pasada. El cambio ha dejado a todos, incluido su novio Danilo Carrera, enmudecidos. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre ha sido un bellezón de mujer pero ahora luce mejor que nunca. La vida, el amor y el trabajo sonríen a Michelle Renaud y eso se le nota. Sin embargo, hay algo que ha cambiado por completo a la artista tanto por dentro como por fuera, y eso es el ejercicio. Bastante poco asidua a los gimnasios, reconoce que no ha sido de las que ha practicado deporte todo lo que debería. Pero desde que se ha impuesto esta rutina en su día a día los resultados han sido espectaculares. El ver esa transformación que ya se nota en su cuerpo, le ha hecho sentirse muy motivada y con ganas de más. La actriz compartía feliz su cuerpo en bikini donde se pueden apreciar los cambios que ha experimentado su figura, especialmente su abdomen ¡ya casi de acero y marcando tableta de chocolate! "Odio el gym .. pero cada vez que veo resultados en mi cuerpo, le empiezo a agarrar amor... lo difícil no es hacer ejercicio, sino romper los obstáculos de nuestra mente, eso que quieres no lo pienses, solo párate y hazlo", reflexionó en esta publicación que le ha valido un buen puñado de piropos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Empezando por el de su novio y compañero de su nueva telenovela, Quererlo todo. "¡Qué cosaaaa!", le escribió Danilo Carrera enamoradito. Perfecta, hermosa, cuerpazo... hubo para todos los gustos, pero todo en positivo y aplaudiendo el mensaje alentador de la también feliz mamá. Para su nueva aventura televisiva no solo la vemos más en forma sino con un rubio en su cabello que también le sienta de maravilla. Corren buenos tiempos para Michelle y nosotros no podemos más que celebrarlo.

