Michelle Renaud muestra cómo los baños en hielo le han cambiado la figura Para realizar esta técnica, la actriz mexicana ha seguido el método de Wim Hof, el famoso hombre de hielo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gracias a los increíbles personajes que ha interpretado, Michelle Renaud es una de las actrices más populares y queridas del momento. Renaud también es una de las actrices más bellas de la televisión. Y es que además de uno de los rostros más hermosos, la actriz goza de una figura envidiable. Si bien la hemos visto que lleva una buena alimentación y sigue una rutina de ejercicios, la mexicana tiene un hábito que le ha cambiado la vida. La actriz compartió con sus seguidores método que usa no solo para aclarar su mente y tener más energía, sino también para mejorar su figura. Se trata de una terapia en hielo que ha venido haciendo desde hace algún tiempo y que asegura le ha cambiado la vida. Una vez a la semana Renaud se mete en un cubo lleno de hielo y ahí se queda por unos tres minutos. "Te tonifica el cuerpo. Yo no he podido hacer ejercicios por mi trabajo. He ido muy poquito y aparte siempre hago piernas nada más. Vean como te mantiene tonificado el abdomen, te ayuda a bajar grasa, te ayuda a quitar celulitis", cuenta la actriz en el video que publicó en su cuenta de Instagram, en el que se le ve metida en el hielo y luego mostrando su figura de infarto. "Además, te da muchísima energía para estar todo el día como con un rush de felicidad, supercontento, superpadre. Métanse a los hielos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michelle Renaud, figura, cuerpo, banos en hielo Credit: Instagram/Michelle Renaud Según sus publicaciones, la actriz ya lleva un buen tiempo haciendo esta terapia, e incluso ha animado a algunos de sus amigos a hacerla con ella. Para realizar esta terapia, Renaud ha seguido los consejos de Wim Hof, el famoso hombre de hielo, quien se ha dado a conocer por sus baños helados y método de control de la respiración. "Les quiero decir los beneficios que yo he encontrado de meterme a los hielos. Primero que nada, físicamente cuando te metes a los hielos te estás congelando y el cuerpo entra en un shock. Quita toda la sangre de las extremidades y la manda a los órganos para que sobrevivan. Eso es como un shock de vida para lo órganos, los activa, los reactiva, te dilata las venas, la sangre fluye y se oxigena todo el cuerpo", explicó la actriz en un video que publicó hace unas semanas, en el que aparece sumergida en un tanque de hielo. "Te ayuda [con] la piel, te ayuda a todo lo físico. Te recompone el músculo, te lo regenera. Yo me he dado cuenta de que a mí me ayuda mucho a tener mucha energía, a estar como positiva, buena onda. Dicen que ayuda mucho a la salud mental. Te ayuda a evitar la angustia, el estrés". ¿Te atreverías a hacerlo?

