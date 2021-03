Close

Michelle Renaud muestra su cuerpo al natural y hace una confesión muy personal La actriz de Quererlo todo compartió su foto más personal acompañada de un emotivo testimonio. "Ese día me di cuenta que tenía un cuerpazo". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La transformación personal de Michelle Renaud tiene un punto de partida. Así mismo lo confesó la actriz en una emotiva publicación en redes. Su paso por quirófano para quitarse los implantes y la aceptación de lo que muchos llaman 'defectos' le ha convertido en una mujer mucho más feliz. "El día que yo acepté mi cuerpo, tal cual es, con lo que otros pueden ver como defectos (planes, estrías, piernas delgadas, etc), les juro que ese día me di cuenta que tengo un cuerpazo", escribió. Junto a este sincero testimonio la actriz mostró una fotografía al natural donde resalta su belleza sin filtros ni pretensión de ningún tipo. La protagonista de Quererlo todo también admitió que su paso por quirófano para quitarse los implantes de pecho supuso un antes y un después. Una decisión que hoy celebra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nunca me había sentido tan segura de mi misma como cuando me quité los implantes y los juicios", expresó sincera. La feliz mamá de Marcelo ha llegado a entender que uno se ve como se siente. Así que invitó a sus seguidores a quererse y echarse flores. "Trabajar tus emociones y pensamientos cambiarán tu físico más que cualquier dieta o quirófano", concluyó.

Michelle Renaud muestra su cuerpo al natural y hace una confesión muy personal

