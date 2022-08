Michelle Renaud causa sensación con sus espectaculares looks en Europa Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Michelle Renaud Credit: Instagram / Michelle Renaud En su paso por Croacia, Italia y España, la actriz presumió su cuerpazo con sus atrevidos bikinis y sexy atuendos veraniegos. ¡Mira qué fabulosa! Empezar galería Un verano inolvidable Michelle Renaud y sus primas Credit: Instagram / Michelle Renaud Luego de concluir un intenso itinerario de grabaciones por su protagónico en la telenovela La herencia, un legado de amor Michelle Renaud se ha convertido en toda una trotamundos y está de vacaciones por Europa disfrutando del verano por todo lo alto con sus primas Marielle y Pamela Ruesga. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Barcelona enamora Michelle Renaud Credit: Instagram / Michelle Renaud En su paso por el viejo continente, la actriz llegó primero a la capital de España y luego visitó la icónica catedral de la ciudad de Barcelona. "Barcelona me encanta. Mis primas + bocina + Paraíso = Que afortunada soy. Por favor, que mis pies aguanten este ritmo de vida", escribió junto a esta fotografía. 2 de 7 Ver Todo Aventurera Michelle Renaud Credit: Instagram / Michelle Renaud Al día siguiente, Renaud compartió una foto en un puerto en la ciudad Split de Croacia. Lució en blanco y negro, llevó una falda larga con aberturas en los lados y un top que combinó con unos tenis negros y una cartera blanca. 3 de 7 Ver Todo Anuncio En el mar la vida es más sabrosa Michelle Renaud Credit: Instagram / Michelle Renaud En su visita a Croacia la también protagonista de exitosas telenovelas como Quererlo todo y La sombra del pasado aprovechó para presumir su abdomen de acero en la playa de Carpe Diem con este revelador bikini negro. ¡Súper sexy! 4 de 7 Ver Todo Una vista espectacular Michelle Renaud Credit: Instagram / Michelle Renaud La guapísima actriz continuó su tour y unos días después llegó a la ciudad de Roma. Aquí lleva unas gafas de sol, un crop top azul turquesa y unos pantalones blancos mientras posa frente al coliseo. ¡Qué bella! 5 de 7 Ver Todo Un verano incomparable Michelle Renaud Credit: Instagram / Michelle Renaud En Italia, aprovechó la oportunidad para tomar el sol a bordo de una embarcación en la maravillosa isla de Capri donde lució un traje de baño de dos piezas en color verde. ¡Qué fabulosa! 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Feliz y agradecida Michelle Renaud Credit: Instagram / Michelle Renaud Con una falda larga y un crop top del mismo color rosa y unas cómodas sandalias, la actriz de 33 años recorrió las calles turísticas de Capri y con el mejor adorno ¡su sonrisa! 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

