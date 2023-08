Michelle Renaud reivindica la belleza real posando desnuda con un poderoso mensaje La actriz compartió un manifiesto en el que anima a las mujeres a aceptar sus cuerpos y amarse tal y como son, abandonando estándares de belleza inalcanzables. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A la par que en las redes vemos imágenes alteradas digitalmente para verse "perfectas" y personas que recurren a la cirugía para alterar sus cuerpos, también hay muchas mujeres que defienden una belleza real y sin retoques. La última en sumarse a esta lista ha sido la actriz Michelle Renaud, quien es la portada de agosto de la publicación mexicana Beauty Junkies en la que posa totalmente desnuda, sin hacerse el cabello y sin maquillaje. En la cuenta de Instagram de la publicación pudimos ver más impactantes imágenes de la protagonista de La herencia, tomadas por Bryan Flores, posando sobre un fondo neutro, y la propia intérprete, quien se retiró los implantes de seno hace ya tres años, ha querido usar algunas de esas instantáneas para lanzar un mensaje empoderador. Michelle Renaud desnuda mensaje belleza natural Credit: Bryan Flores/ Instagram "La LIBERTAD nace de la ACEPTACIÓN total de uno mismo. Me gustaría que se unieran conmigo a decir BASTA" escribió la mamá de Marcelo. "BASTA de que nos hagan sentir que siempre tenemos que cambiar algo de nuestro cuerpo para estar bien. BASTA de satanizar la CELULITIS que todos tenemos. BASTA de pensar que las estrías se deben de quitar con láser, en lugar de verlas como un mapa del desarrollo de nuestro cuerpo". Además de características físicas, la mexicana, quien también fue entrevistada en el podcast Bonita insideout, ha reflexionado sobre el uso de medicaciones, operaciones y filtros. "BASTA de mentirnos que nuestras inseguridades se van a quitar en un quirófano. BASTA de dietas y pastillas milagrosas que solo nos enferman. BASTA de creer que necesitamos filtros, Photoshop y un montón de maquillaje para vernos hermosas". La actriz quiso recalcar la importancia de aceptar nuestros cuerpos y disfrutar de ellos, un mensaje que lanzó enfocándose en las mujeres quienes sufrimos más presión por vernos bien en cualquier momento y situación. "BASTA de perder nuestro tiempo y energía creyendo que estamos mal por ser como somos en lugar de disfrutar al máximo nuestro cuerpo tal cual es. El día que dejes de querer alcanzar estándares de belleza inalcanzables, dejes de hacer cosas para gustar a otros, no quieras parecerte a nadie y puedes reconocer la belleza y la perfección de tu ser… que te veas al espejo y veas solo lo hermosa que eres así tal cual , ese día te vas a llenar de SEGURIDAD y vas a conquistar el mundo. Es muy atractiva la mujer que es segura de sí misma.. así.. al natural", concluyo Renaud. La publicación ha recibido el apoyo de muchos seguidores y colegas de la actriz, así como comentarios negativos estilo "Qué necesidad", "No entiendo qué clase de mensaje puede dar una persona desnudándose" "No me gustan este tipo de fotos" o "Qué pena qué dira su hijo de verla así". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz mexicana, quien enfrentó rumores de embarazo a principios de año, se ve increíble en las fotografías, y atraviesa un gran momento personal junto a Matías Novoa, y profesional. La felicidad sin duda es su arma secreta para lucir hermosa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Michelle Renaud reivindica la belleza real posando desnuda con un poderoso mensaje

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.