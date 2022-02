¡Increíble! Así es el antes y el después de Michelle Renaud tras su transformación física La actriz de La herencia celebra la vida y el bienestar más que nunca. Lo que siente por dentro se refleja por fuera y su cambio en el último año y medio ha dado como resultado a una mujer nueva, feliz y enamorada de sí misma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Renaud es una mujer nueva y eso se percibe en cada una de sus apariciones. Aunque sigue siendo esa chica risueña, trabajadora y soñadora de siempre, ahora ha añadido un ingrediente fundamental: el inmenso amor hacia sí misma. El cambio es evidente. Mimarse y quererse por dentro se refleja por fuera y ese cambio ha tenido resultados maravillosos en la protagonista de La herencia, cuyas últimas imágenes nada tienen que ver con las de hace un año y medio. Su figura, su mirada y su sonrisa son las de una persona que sabe más que nunca lo que quiere y lo que no. Siempre con su hijo como bandera, Michelle se ha entregado a una vida feliz, de cuidados personales y de agradecimiento a todo lo que tiene, que es mucho. Michelle Renaud Michelle Renaud | Credit: Instagram Michelle Renaud Sus últimos videos en las redes sociales son una inspiración para muchas mujeres que buscan ese cambio que nace desde el interior. "¡No te abandones! A veces la vida se pone difícil. Ahí es cuando más fuerza debes de tener dentro de ti y levantarte, cuidarte, nutrirte. No dejes que tu cabeza te engañe, llénate de hábitos positivos y fuérzate a hacerlos, más rápido de lo que te imaginas verás que ya superaste todos los obstáculos, que gracias a los hábitos no te estancaste y nada era tan grave como se sentía. Solo se vive una vez, no desperdicies ni un día", escribía. Ese quererse bonito por dentro tiene sus consecuencias por fuera. Hace que te cuides más, que te prestes más atención y, por tanto, te sientas más bella. En su caso el cambio ha sido impactante y aunque siempre ha lucido estupenda, ahora también se ve muy saludable y con un cuerpo fit, fruto de los cuidados y atenciones diarias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde hacer ejercicio cada día en el gimnasio o donde esté, hasta sumergirse en un bidón de agua helada y hielos. Sacrificios que han terminado siendo bendiciones y parte fundamental de sus rutinas. AHORA ANTES Siempre se ha mostrado espléndida pero ahora con el añadido de que lo sabe y hace mucho más para que la belleza venga de adentro hacia fuera. Uno de los pasos fundamentales que supuso el comienzo de este cambio fue el retirar los implantes de seno, los cuales le estaban generando ciertos problemas de salud. Le siguió el ejercicio, la alimentación sana y, sobre todo, el escucharse, la clave de todo. Hoy Michelle es todo un ejemplo para muchas mujeres y madres trabajadoras con vidas ajetreadas y llenas de actividades. Lo importante para ella es ponerte siempre la primera de la lista y rodearte de gente que te valores. Y si hay obstáculos, parte también de la vida, enfrentarlos con serenidad.

