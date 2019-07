Este coqueto look de Michelle Obama es el que todas queremos este verano

Sin temor a equivocarnos podemos decir que Michelle Obama es una de las ex primeras damas más admiradas, no solo por su carisma y la forma en que se desenvolvió cuando estuvo al lado de su esposo en la casa blanca, sino también por su exquisito gusto al vestir. Y es que tenemos que recordar que Michelle nunca nos defraudó con sus atuendos porque siempre lucía impecable y muy acorde con la ocasión. Lo cierto es que Obama seguro pasará a la historia como una de las primeras damas mejor vestidas. Ahora que no está tanto en el ojo público nos sigue deleitando con sus looks.

Si bien en actos públicos la vemos luciendo superelegante y sofisticada, lo que nos encanta, también la hemos visto luciendo más cómoda y relajada, sin dejar de seguir inspirándonos. Es precisamente uno de esos looks sencillos el que nos tiene fascinadas.

Obama fue captada en las calles de Nueva York luciendo más cool y fresca que nunca con un look que todas queremos para este verano. La autora llevaba un vestido blanco a la rodilla con cuello V, que combinó con sandalias con taco corrido y atadas al tobillo de Gianvito Rossi, y su melena rizada. Un look muy veraniego, perfecto para la ciudad o para pasear por Capri o San Tropez.

Eso sí lo que más nos gustó fue la moderna cartera blanca de Prada, la cual adornó con una bufanda estampada atada al tirante. Y aunque parezca que la ex primera dama ama combinar y crear looks, eso está muy lejos de la realidad.

“Amo la ropa, pero no me gusta el proceso”, confesó en una entrevista exclusiva con la revista People hace unos meses. “A veces no me acuerdo que me tengo que vestir bien y cuando me levanto en la mañana digo, ‘oh y ¿qué me voy a poner?’ y entonces se me hace tarde porque digo, ‘¿dónde está tal vestido? ¿Dónde está Meredith [la estilista de la casa blanca?’ Oh Dios. Sí, a veces estoy en mi clóset volviéndome loca”.

No te preocupes Michelle, hasta ahora lo estás haciendo muy bien.