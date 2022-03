El look del día - marzo 18, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Michelle Galvan, look del dia Credit: Cortesía No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Anne Hathaway, Michelle Galván y Giselle Blondet son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Rosalía Rosalia, look del dia Credit: 2022 Zuma Press/The Grosby Group Como de costumbre, la cantante acaparó todas las miradas con su llamativo y original atuendo. ¿Qué te parece? 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Ninel Conde Ninel Conde, look del dia Credit: Instagram/Ninel Conde La artista mexicana combinó sus jeans acampanados con un jacket de mezclilla y un sexy crop top verde limón. 2 de 9 Ver Todo Michelle Galván Michelle Galvan, look del dia Credit: Cortesía La presentadora de noticias combinó su coqueta minifalda estampada con esta camisa verde limón y zapatos morados de punta. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Khloé Kardashian khloe kardashian, look del dia Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group Captamos a la socialité con este look de pantalón de cuero, blusa negra de manga larga y zapatos de punta. 4 de 9 Ver Todo Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez, look del dia Credit: Instagram/Jessica Rodríguez La presentadora de Despierta América (Univision) lució fresca y coqueta con este vestido a rayas, que complementó con hermosas sandalias amarillas con cristales, de Flor de María. 5 de 9 Ver Todo Anne Hathaway Anne Hathawya, look del dia Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Quedamos fascinadas con este increíble vestido con cutouts, de David Koma, que portó la actriz. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jacky Bracamontes Jacky bracamontes, look del dia Credit: Instagram/Jacky Bracamontes La actriz y presentadora mexicana llegó al estudio de La mesa caliente (Telemundo), con este fabuloso jumpsuit verde. 7 de 9 Ver Todo Giselle Blondet Giselle Blondet, look del dia Credit: Instagram/Giselle Blondet Este set rojo de pantalón y top de cuello halter, le sentó de maravilla a la figura de la presentadora. 8 de 9 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby, look del dia Credit: Instagram Regia lució la presentadora con este elegante jumpsuit azul real con mangas de encaje. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

