Michelle Galván, Jimena Gallego y más en El look del día By Yolaine Díaz

Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas.

Michelle Galván

La periodista eligió este otoñal look de minifalda con estampado de leopardo, top rojo de cuello alto y botas negras, para presentar la más reciente edición de Primer Impacto (Univision).

Jimena Gallegos

Regia lució la presentadora mexicana con este look de falda midi a rayas y top negro de manga larga.

Clarissa Molina

La presentadora posó con mucha actitud y luciendo cómoda y casual con este look de pantalón negro, blusa roja y botas por encima de la rodilla.

La Chiquibaby

Nos encantó este elegante vestido midi con estampado floral y mangas abullonadas que portó la presentadora.

Katy Perry

La cantante llegó a una fiesta luciendo como un regalo de Navidad con este conjunto de brillo pantalón y blusa con los hombros al descubierto, y un lazo en la cabeza.

Margot Robbie

Muy chic lució la actriz con este minivestido negro con vuelos y mangas tipo globo, que complementó con medias y zapatos de punta.

Rashel Díaz

Fresca y juvenil lució la presentadora con este look de jeans, blusa azul marino con mangas abullonadas y botas negras.

Nicole Kidman

Captamos a la actriz como muy pocas veces la habíamos visto. Kidman lucía supercasual con este look de leggings negros, suéter naranja y botas casuales.

Sofía Vergara

La actriz se fue a la farmacia ataviada con este look de jeans rasgados, camiseta blanca, gabardina verde, sandalias de plataforma y bolso crema oversized, de Chanel.

