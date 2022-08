Michelle Galván impacta con su nuevo look ¡parece otra! La presentadora del programa Primer Impacto (Univision) se cortó el cabello y se cambió el color. ¡Mira qué guapa quedó! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La temporada de verano es tiempo de renovación. Recientemente celebridades como Karol G, Rodner Figueroa, Angelique Boyer y Carmen Villalobos han cambiado su imagen y ahora Michelle Galván se une a esta lista. La guapísima presentadora del programa de noticias Primer Impacto (Univision) compartió un video de su transición en sus redes sociales a manos del estilista Franz Muñoz. "¿Lo aprueban? @makeupbyfranz haciendo su magia como siempre. ¿Les gustó?", fue la pregunta que la periodista mexicana hizo a sus más de medio millón de seguidores en su Instagram. Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar incluyendo a sus colegas Pamela Silva, Carolina Sarassa y Andrea Linares, entre otros: "Bella", "espectacular", "súper linda", "te ves bellísima", "me encantó, te quedó hermoso el cabello", "guapísima", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michelle Galván Credit: Instagram / Michelle Galván Además, Galván compartió otra fotografía en blanco en negro en sus historias de Instagram expresando su agradecimiento con la vida y haber recibido un reconocimiento por su trayectoria en los medios en la ciudad de México:"Una de las cosas más bonitas del mundo es encontrar a alguien que con solo un ratito de su tiempo, nos hace todo el día". ¡Felicidades Michelle!

