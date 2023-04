¡Michelle Galván muestra su revolucionario cambio de imagen! "¿Te atreverías?" La conductora dio el paso y rompió con su look del pasado. "¡Por fin lo hice!". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Lo hizo! Michelle Galván dejó de pensárselo y se atrevió a hacer lo que siempre había rondado su mente, sobre todo tras convertirse en mamá. La presentadora mexicana dio el paso y se dejó hacer en las manos del estilista Franz Muñoz, ¡y el resultado no pudo ser mejor" "¡Hola! ¿Qué creen? ¡Por fin lo hice, por fin me atreví!", dice parte de su mensaje mientras muestra el increíble resultado final. "Siempre me imaginé, me visualizaba con este look cuando fuera mamá. Era así como mi look ideal de mamá", prosiguió. Michelle Galván Michelle Galván cambia de look | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Una imagen fresca, renovada y rejuvenecedora que ya el público tuvo la oportunidad de ver durante su participación como conductora de Premio Lo Nuestro. En ese momento no se había cortado el cabello, lo que lució era una peluca, pero le sirvió como empujoncito para finalmente hacerlo, esta vez de verdad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La feliz mamá se atrevió y triunfó, pues el broche final se llevó todos los piropos y aplausos de sus seguidores, quienes están de acuerdo en que luce más espectacular que nunca. Michelle lo mostró durante la emisión de su programa Primer Impacto por primera vez. Está encantada y, como dice su estilista, si no terminara de acostumbrarse, "el pelo crece".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Michelle Galván muestra su revolucionario cambio de imagen! "¿Te atreverías?"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.